138 тыс. рублей оставил в магазинах за 9 месяцев каждый житель Бердска

46,4% оборота розничной торговли в Новосибирской области на общую сумму 387 млрд рублей с начала 2019 года пришлось на еду, алкоголь и сигареты. Из регионов Сибири больше тратят только в Красноярском крае.

На продукты жители Бердска тратят менее половины своих расходов на покупки

По данным статистиков, в январе – сентябре 2019 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 386,9 млрд рублей (101,8% к соответствующему периоду 2018 года) или 138,5 тыс. рублей на одного жителя области, а значит и Бердска. По этим показателям среди регионов Сибири область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 418,7 млрд рублей, на душу населения – 145,7 тыс. рублей), сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирскстате.

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,3% (в январе – сентябре 2018 года – 58,4%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2018 года и составила 1,2%.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В январе – сентябре 2019 года на непродовольственные товары приходилось 53,6%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,4% (в январе – сентябре 2018 года 53,5% и 46,5% соответственно).