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Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска

16:47 18.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Скоро сюда переедут кассиры, и горожане будут греться перед отъездом в новых помещениях.

Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Установили павильоны на временной площадке вокзала Бердска

На вокзале Бердска началась масштабная реконструкция. Здесь появились павильоны для временных касс и зала ожидания. Скоро сюда переедут кассиры, и горожане будут греться перед отъездом в новых помещениях. В это время к старому зданию вокзала начнут пристройку нового терминала.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» работы ведет компании ОАО «Российские железные дороги» в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров». Какая сумма будет направлена на преображение главной отправной точки Бердска, компания не раскрывает данные.

В новом здании будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения. Создадут все условия для маломобильных пассажиров.

Работы стартовали в сентябре. На данный момент заасфальтировали специальную площадку с помещениями и парковкой. После реконструкции Бердский вокзал сможет вмешать до 300 ожидающих поезда и электрички. Места их остановок не изменятся.

Временные павильоны поставили на новой площадке. За забором происходит основная реконструкция.

Автор видео Алена Романцова.

Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска
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От редакции

Ждете обновленный вокзал?

Аноним, 18 октября 2019 22:14
Ждём зарплаты в 250 тысяч и пенсии в 150. Но видимо в этой жизни, уже не дождёмся. Извините, если кого обидел.

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