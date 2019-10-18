Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска

Скоро сюда переедут кассиры, и горожане будут греться перед отъездом в новых помещениях.

Установили павильоны на временной площадке вокзала Бердска

На вокзале Бердска началась масштабная реконструкция. Здесь появились павильоны для временных касс и зала ожидания. Скоро сюда переедут кассиры, и горожане будут греться перед отъездом в новых помещениях. В это время к старому зданию вокзала начнут пристройку нового терминала.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» работы ведет компании ОАО «Российские железные дороги» в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров». Какая сумма будет направлена на преображение главной отправной точки Бердска, компания не раскрывает данные.

В новом здании будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения. Создадут все условия для маломобильных пассажиров.

Работы стартовали в сентябре. На данный момент заасфальтировали специальную площадку с помещениями и парковкой. После реконструкции Бердский вокзал сможет вмешать до 300 ожидающих поезда и электрички. Места их остановок не изменятся.

Временные павильоны поставили на новой площадке. За забором происходит основная реконструкция.

Автор видео Алена Романцова.