За украденный смартфон у пациентки из Бердска не несет ответственности облбольница Новосибирска

Служба безопасности медучреждения обеспечивает правопорядок на территории и в помещениях больницы. Сохранность личных вещей при поступлении пациентов в сознании — дело рук самих больных.

В областной клинической больнице лечатся пациенты со всей Новосибирской области

В областной клинической больнице ничего не знают о краже смартфона у пациентке из Бердска. Об этом сегодня, 18 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила Виктория Перязева, менеджер по связям с общественностью оргметодотдела ГНОКБ:

— По данному случаю ГБУЗ не может дать комментарий, поскольку пациентка не обращалась с заявлением.

И посоветовала за информацией по розыску пропавшего мобильника обратиться в правоохранительные органы. «Курьер. Среда. Бердск» так и сделал. И накануне получил ответ из регионального управления МВД.

— В полицию поступило сообщение о краже сотового телефона, совершенной на территории медицинского учреждения в Кировском районе Новосибирска. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 158 УК РФ — кража. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин 17 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жительницу Бердска Людмилу Ивановну 2 октября положили в областную клиническую больницу Новосибирска. В нейрохирургическом отделении 60-летней женщине в тот же день сделали операцию и перевели в отдельную палату. Когда пациентка пришла в себя, не обнаружила своего смартфона, оставленного на тумбочке. И обратилась с заявлением в полицию.

Близкие Людмилы Ивановны рассказали, что на их звонки на украденный телефон отвечал чужой женский голос.

Особенно родственники переживают об украденных деньгах — к телефону привязана банковская карта, на которую бердчанка получает пенсию. Людмила Ивановна лишилась 23 тыс. рублей. Удалось выяснить, что новый «владелец» смартфона перевел 8 тыс. рублей в Москву, по 1 тыс. в Краснодар и другие города.

— По факту хищения денежных средств с карты жительницы Бердска в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — пояснил Щекотин.

По мнению родных потерпевшей посторонние в палату зайти не могут, так как на входе в облбольницу стоит охрана.

— А если доступ людям с улицы свободен, тогда зачем такие охранники? Или кто-то из медиков или обслуживающего персонала украл мобильник? — интересуются близкие Людмилы Ивановны.

Как рассказала Виктория Перязева, служба безопасности — структурное подразделение областной больницы, основной функцией которой является обеспечение правопорядка на территории и в помещениях ГБУЗ. Сохранность личных вещей при поступлении пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, обеспечивается сотрудниками приемного отделения. В иных случаях при госпитализации ценные вещи остаются у пациента.

— Поясню еще такой момент: пациенты, которым требуется экстренная медпомощь, могут поступать в бессознательном состоянии, поэтому за сохранность вещей отвечают сотрудники приемного отделения. Они действуют согласно правилам. Те пациенты, которые поступают в плановом порядке (в сознании), они сами несут ответственность за свои вещи, — подчеркнула Виктория Перязева.

Людмилу Ивановну уже выписали из больницы домой. Конечно, родные купили ей новый телефон, чтобы быть с перенесшей серьезную операцию все время на связи. Но они не теряют надежду, что украденный смартфон полицейские найдут и удастся вернуть похищенные с карты деньги. Вору грозит до 2 лет лишения свободы.

справка

Статья 158 УК РФ. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —

наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.