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Расплачиваться с экс-сотрудниками санатория начало руководство «Сосновки» в Бердске

18:15 18.10.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане пожаловались на задержку выплаты расчета курорт-отелем. Расчет задерживают уже на 18 дней, платят частями. Генеральный директор рассказал только о положительных переменах в здравнице.

Расплачиваться с экс сотрудниками санатория начало руководство «Сосновки» в Бердске
Курорт-отель «Сосновка» становится отделением реабилитации клиники Мешалкина

Частями выплачивают расчет бывшим сотрудникам санатория «Сосновка» в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Михаил, который обращался за помощью. Напомним, «Сосновка» не платила деньги уволенным сотрудникам. Михаил с женой должны получить около 58 тысяч рублей.

— Мне выплатили четвертую часть, жене все выплатили, — рассказал Михаил 18 октября.

В бердской здравнице произошли серьезные перемены. Здесь открылось отделение клиники Мешалкина для реабилитации и восстановления больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь здесь будут восстанавливать здоровье сердечники по программе ОМС после лечения в поликлиниках, во всех первичных сосудистых отделениях, региональных сосудистых центров Новосибирской области и самой клинике Мешалкина. Это около 3,5 тысячи жителей региона.

Клиника Мешалкина арендовала самый большой 9-тиэтажный корпус «Сосновки». Основная часть сотрудников перешла работать к ним бердского курорт-отеля. Руководство клиники обещает зарплату выше, чем на прежнем месте, отмечает, что не может нести ответственность за долги здравницы.

«Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в «Сосновку» с вопросом о том, когда бывшим сотрудникам заплатит расчет. Конкретного ответа не поступило. Генеральный директор ЗАО «Сосновка» Михаил Латышев заявил, что им удалось решить проблемы с задержкой выплат сотрудникам.

— За короткое время удалось решить наколенные за предыдущие годы хозяйственные проблемы, в первую очередь, со значительными задержками и неравномерностью выплаты заработной платы, не укомплектованностью и недостаточной квалификацией медицинских работников и прочего персонала, — ответил Михаил Владимирович 17 октября.

В ответе «Курьер. Среда. Бердск» Латышев рассказывает только о положительных переменах:

«В конце прошлого года Правительством Российской Федерации была утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, направленная на развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, оздоровительного туризма.
Следом главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Г.Е. Иванова анонсировала принципиальные изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинская реабилитация. В этих обстоятельствах ЗАО «Сосновка» не может не меняться. Прошлой осенью произошла смена всего руководящего состава организации. Это позволило «Сосновке» занять совершенно уникальную нишу в системе здравоохранения региона и стать основной площадкой для реализации программ кардиореабилитации в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Предложение Национального медицинского-исследовательского центра им. ак. Е.Н. Мешалкина о совместной деятельности на территории комплекса значительно расширяет возможности граждан в получении высококвалифицированной медицинской помощи. ЗАО «Сосновка» остается оператором гостиничных услуг в рамках свободного номерного фонда, медицинскую помощь гости смогут получать у специалистов клиники Мешалкина после начала работы отделения медицинской реабилитации клиники. По нашей информации первые пациенты заедут в начале ноября. После этого мы проведем переговоры с клиникой об условиях оказания помощи гостям, проживающим в корпусах, обслуживанием которых будет заниматься «Сосновка».
Ориентировочно сможем предложить комплексную услугу уже в декабре 2019 года».

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за ситуацией в «Сосновке». Кака скоро бывшим сотрудникам оплатят расчет, читайте подробности в ближайшее время.

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