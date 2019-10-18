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«С подружкой-то лучше»: рассказ найденной мёртвой школьницы из Новосибирска опубликован в Сети

19:00 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Из рассказа следует, что родители запретили девочке пользоваться социальными сетями: «В итоге осталась я одинокая с учебниками и пустотой внутри».

«С подружкой то лучше»: рассказ найденной мёртвой школьницы из Новосибирска опубликован в Сети
Однополая любовь могла стать причиной трагедии в школе Новосибирска

В сеть утекло сообщение десятиклассницы, тело которой обнаружили 17 октября в туалете новосибирской школы №112.
Скриншот сообщения опубликовал Telegram-канал «RT на русском». Оно датировано 9 августа.

— Друзья 15-летней девушки из Новосибирска, которую нашли сегодня мёртвой в школе, заметили её депрессию и стали расспрашивать, что случилось. В ответ девочка прислала это сообщение. Это было в августе, за два месяца до её смерти, — комментируют текст журналисты.

Начинается рассказ с откровений о родных: «Мои родители гомофобы. Вся семья. И с появлением отчима увеличился сильный контроль за мной. Меня очень часто стали наказывать, я становилась всё более запуганной».

Школьница обвиняла семью в том, что ей запретили общаться со сверстником, который ей нравился в 12-летнем возрасте. Затем речь зашла о её новом увлечении.

— Было мне тогда 12. Потом как-то всё закрутилось, что я поняла, что с подружкой-то лучше, однако родители этого не одобрили, — пишет девушка. — Я, конечно, завела себе страничку «ВКонтакте», мама решила её проверить. Конечно, ни ей, ни отчиму не понравилось то, что у меня всё хорошо с подружкой…

Далее следует рассказ о том, что родители запретили ей пользоваться социальными сетями: «В итоге осталась я одинокая с учебниками и пустотой внутри».

В дальнейшем школьница зарегистрировалась в соцсети под вымышленным именем. С этой страницы она и вела онлайн-диалоги до своей смерти.

Источник: nsktv.ru

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От редакции

Как не допустить трагедии с детьми?

Аноним, 18 октября 2019 20:06
Мама променяла дочь на мужика.Дети в этом возрасте болезненно реагируют на мамкины увлечения.Тем более чужой мужик начал контролировать ребенка,на которого не имел никаких прав.Выразилась бы в адрес мамы матом,но увы....

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