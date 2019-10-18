«Без турникетов»: проникли на оборонный НЗИВ в Искитиме школьники Бердска

НЗИВ выпускает снаряды и промышленную взрывчатку

Техмаш принял участие во всероссийской акции, учрежденной Союзом машиностроителей России. На предприятиях концерна состоялись обзорные экскурсии для школьников и студентов, направленные на знакомство молодежи с работой предприятий промышленного комплекса. Об этом сегодня, 18 октября, сообщается на официальном сайте Техмаша.

Активное участие в акции приняли предприятия концерна: машиностроительный завод «Штамп», Новосибирский завод искусственного волокна, химический завод «Планта», «НИМИ им. В.В.Бахирева», АО «НЛЭМЗ», Завод «Пластмасс» и другие.

Новосибирский завод искусственного волокна (Искитим, Новосибирская область) посетили больше ста учащихся старших классов лицея №7 из Бердска, а также ребята из искитимских школ №9 и 11. Школьникам показали производство изделий из пластмасс, работу механического цеха и метрологической службы. В рамках мероприятия прошли встречи с ведущими специалистами АО «НЗИВ». В цехе по производству пластмасс школьники увидели работу современных скоростных термопластавтоматов, на которых делают емкости для транспортировки и хранения пищевых и химических продуктов, а также, как изготавливают корпуса для промышленных взрывчатых веществ, используемых в геологоразведке.

-Не секрет, что перед вами сейчас стоит нелегкий выбор профессии, и, исходя из своего опыта, рекомендую вам учесть востребованность профессионалов в технической области, — сказал ученикам технический директор АО «НЗИВ» Руслан Сарбаев, отметив, что предприятие нуждается в таких специалистах, как инженеры-машиностроители, инженеры-конструкторы АСУТП, инженеры-теплотехники и многие другие.

На предприятии химического завода «Планта» школьникам показали ремонтно-механический цех и музей предприятия. Ребята получили информацию не только о работе предприятия, но и перспективах карьерного роста, учебных заведениях, с которыми тесно сотрудничает завод при целевой подготовке кадров.

«На нашем предприятии ставка на молодых специалистов очень высока», – говорит специалист по профориентационной работе Татьяна Ленда. Акция «Неделя без турникетов» – это часть большого проекта «Работай в России». Она интересна тем, что школьники могут побывать на предприятии, посмотреть, как изготавливаются детали, как работает современное оборудование, задать все интересующие вопросы мастерам производства. А также узнать с какими вузами сотрудничает наше предприятие, о востребованных специальностях, и может быть сделать выбор в пользу АО «ХЗ «Планта».

Что скрывается за проходной Тульского машиностроительного завода «Штамп им. Б. Л. Ванникова (Тула) продемонстрировали студентам Тульского госуниверситета и учащимся Центра образования №21. Школьникам устроили экскурсию в заводской музей самовара, где собраны водогреи жаровые, электрические и комбинированные, самых различных форм и размеров. Учащимся рассказали из каких металлов делают самовары, когда они появились в России и почему самовар считался самой большой семейной ценностью. Особое впечатление на ребят произвел самый главный экспонат музея –самовар высотой два метра и объемом четыреста пятьдесят литров.

Студентам Тульского госуниверситета показали, как создается шедевр утилитарной культуры. В цехе, где производят самовары, ребят познакомили со всеми этапами производства. Начиная с изготовления чаши будущего самоваров до художественной росписи и обжига «генерала стола».

«Такая акция помогает молодежи познакомиться с различными специальностями, узнать, что производит предприятие, определиться с будущей профессией. В свою очередь мы стараемся заинтересовать ребят, чтобы они пришли к нам после окончания обучения. У нас на заводе работают мастера-самоварщики, уникальные специалисты – продолжатели традиций знаменитых самоварных династий. Этот опыт нужно передавать», – отметил генеральный директор завода «Штамп» Виктор Рац.

Для НИМИ им. В. В. Бахирева (г. Москва) участие в акции стало уже традицией. В этот раз экскурсия состоялась для студентов ГБПОУ МГОК (Московский Государственный образовательный комплекс). Учащиеся получили немало новых знаний о будущей профессии, пообщались с ведущими конструкторами, технологами, узнали историю старейшего института по разработке артиллерийских снарядов, и о том, что выпускает институт сегодня, также посетили мемориальный комплекс. Специалисты отдела кадров совместно с председателем Совета молодых специалистов, рассказали о преимуществах работы в Институте для молодежи. Рассчитывают, что благодаря таким экскурсиям, дети будут лучше представлять, чем занимаются на предприятиях, и захотят выбрать в будущем инженерные и рабочие специальности.

На заводе «Пластмасс» (Копейск, Челябинская области) участие в экскурсии принимали не только учащиеся, но и педагоги дополнительного образования «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования». После чего участники встречи провели круглый стол совместно с техническим советом завода. Было принято решение уже в 2020 году подготовить совместный форум, целью которого станет — популяризация профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве.

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» предприятия концерна посетили сотни школьников и студентов. Техмаш и дальше готов поддерживать акцию и рассчитывает, что побывавшие на экскурсии школьники придут сюда через несколько лет уже в качестве специалистов.