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Здоровье / Общество

Частое употребление алкоголя вызывает мерцательную аритмию

21:34 18.10.2019
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Корейские ученые выяснили, что 12 грамм алкоголя в неделю (один слабоалкогольный напиток) повышают вероятность развития болезни на 8 процентов.

Частое употребление алкоголя вызывает мерцательную аритмию

Размер разовой дозы употребляемого алкоголя не так важен, а важно то, как часто пьет человек и какое количество он выпивает суммарно за неделю

Корейские ученые провели массовое исследование влияния алкоголя на сердечный ритм. Выяснилось, что его нарушениям больше подвержены те, кто пьют мало, но регулярно. Они чаще страдают от аритмии, чем те, кто выпивает время от времени.
Национальная программа проверки здоровья, реализуемая в Южной Корее позволила ученым этой страны не только оценить распространенность сердечных заболеваний среди населения, но и лучше понять их причины.
Например, ранее риск возникновения мерцательной аритмии напрямую связывали с количеством алкоголя, которое потребляет пациент. Была даже построена линейная зависимость, в соответствии с которой каждые 12 грамм алкоголя в неделю (один слабоалкогольный напиток) повышают вероятность развития болезни на 8 процентов. Но было неясно, как связан риск с частотой потребления.
Ученые проанализировали данные о примерно 9,7 миллионов человек, у которых в 2009 году не обнаружили аритмию. В течение восьми лет эти пациенты наблюдались у кардиолога, и после повторного прохождения программы в 2017 году была составлена статистика их заболеваемости.
Авторы работы подсчитали, сколько раз в неделю выпивал каждый из пациентов, какой была средняя разовая доза алкоголя и суммарная за неделю. Выяснилось, что размер разовой дозы не так важен, а важно то, как часто пьет человек и какое количество он выпивает суммарно за неделю. При этом самым значимым параметром была именно частота приемов алкоголя.
«Раньше рекомендации по потреблению алкоголя были направлены на уменьшение абсолютного количества, а не частоты», — приводит в пресс-релизе Европейское общество кардиологов слова одного из авторов исследования доктора Чен Ир Чой из Медицинского колледжа университета Корё в Сеуле. — «Наше исследование показывает, что для защиты от мерцательной аритмии также важно пить как можно реже».
В самой высокой группе риска оказались те, кто выпивал, пусть понемногу, но ежедневно. У них в 1,41 раза чаще диагностировали мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто пил два раза в неделю. У тех, кто выпивал только по праздникам, вообще не было выявлено связи между потреблением алкоголя и риском развития нарушений сердечного ритма. Никакой зависимости от пола и возраста также не обнаружилось.
«Мерцательная аритмия — это болезнь с множественными осложнениями и значительным ухудшенным качеством жизни. Потребление алкоголя, вероятно, является наиболее легко изменяемым фактором риска. Чтобы предотвратить возникновение аритмии, следует снизить частоту и еженедельное потребление алкоголя «, — сказал доктор Чен Ир Чой.
Источник: РИА Новости
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