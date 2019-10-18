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Красота / Общество

Хотите похудеть? Занимайтесь спортом до завтрака

21:51 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Исследование показало, что люди, которые отправлялись на тренировки ещё до завтрака, впоследствии сжигали в два раза больше жира, чем те, кто выбирал для тренировок какое-либо другое время.

Хотите похудеть? Занимайтесь спортом до завтрака
Утренние тренировки наиболее эффективны для похудения, они сжигают двойное количество жира

Исследователи выяснили, что занимающиеся спортом до первого приёма пищи мужчины сжигают двойное количество жира, по сравнению с теми, кто выбирает для занятий другое время. А значит, утренние тренировки наиболее эффективны для похудения.

Полезная информация для всех любителей фитнеса. Исследование ученых из университетов Бата и Бирмингема показало, что тренировки до завтрака намного более полезны в деле борьбы с лишним весом. Кроме того, они еще и помогают более эффективно контролировать уровень сахара в крови. Так, представители сильного пола, которые отправлялись на тренировки ещё до завтрака, впоследствии сжигали в два раза больше жира, чем те, кто выбирал для тренировок какое-либо другое время. Следовательно, изменение времени тренировок может вызвать позитивные перемены для здоровья в целом.

Продолжавшееся 6 недель исследование включало 30 мужчин, имевших лишний вес или ожирение. Их разделили на две группы, в первой тренировки проводились до завтрака, а во второй — после. Именно в первой группе отмечались наиболее выдающиеся результаты в деле сжигания жира. Как полагают ученые, это связано с низким уровнем инсулина при занятиях на голодный желудок. Следовательно, для получения энергии во время физических нагрузок люди больше используют жир из жировых тканей, а не жир в мышцах.

Хотя в деле борьбы с лишним жиром под кожей, как показали эксперименты, тренировки рано утром не давали грандиозных результатов, они всё же оказывали очень значительное позитивное воздействие на здоровье в целом. Организм лучше реагировал на инсулин и удерживал уровень сахара в крови под контролем, что снижало риск болезней сердца и диабета.

Источник: МедикФорум

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