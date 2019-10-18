Хотите похудеть? Занимайтесь спортом до завтрака

Исследование показало, что люди, которые отправлялись на тренировки ещё до завтрака, впоследствии сжигали в два раза больше жира, чем те, кто выбирал для тренировок какое-либо другое время.

Утренние тренировки наиболее эффективны для похудения, они сжигают двойное количество жира

Исследователи выяснили, что занимающиеся спортом до первого приёма пищи мужчины сжигают двойное количество жира, по сравнению с теми, кто выбирает для занятий другое время. А значит, утренние тренировки наиболее эффективны для похудения.

Полезная информация для всех любителей фитнеса. Исследование ученых из университетов Бата и Бирмингема показало, что тренировки до завтрака намного более полезны в деле борьбы с лишним весом. Кроме того, они еще и помогают более эффективно контролировать уровень сахара в крови. Так, представители сильного пола, которые отправлялись на тренировки ещё до завтрака, впоследствии сжигали в два раза больше жира, чем те, кто выбирал для тренировок какое-либо другое время. Следовательно, изменение времени тренировок может вызвать позитивные перемены для здоровья в целом.

Продолжавшееся 6 недель исследование включало 30 мужчин, имевших лишний вес или ожирение. Их разделили на две группы, в первой тренировки проводились до завтрака, а во второй — после. Именно в первой группе отмечались наиболее выдающиеся результаты в деле сжигания жира. Как полагают ученые, это связано с низким уровнем инсулина при занятиях на голодный желудок. Следовательно, для получения энергии во время физических нагрузок люди больше используют жир из жировых тканей, а не жир в мышцах.

Хотя в деле борьбы с лишним жиром под кожей, как показали эксперименты, тренировки рано утром не давали грандиозных результатов, они всё же оказывали очень значительное позитивное воздействие на здоровье в целом. Организм лучше реагировал на инсулин и удерживал уровень сахара в крови под контролем, что снижало риск болезней сердца и диабета.

Источник: МедикФорум