Пожилую женщину сбил мужчина на LADA Priora на переходе в центре Бердска

Сбитая автомобилем женщина-пешеход продолжила свой путь в карете скорой помощи. По данным сайта «Свидетель», она стала седьмой в списке пострадавших пеших граждан в текущем месяце. ДТП с пострадавшим пешеходом произошло сегодня, 18 октября, вечером на пересечении главной улицы города с улицей Суворова. — Он (водитель автомобиля – авт.) её просто так маленько стукнул. Женщина полная, в возрасте. Она упала на плечо, — рассказал сайту «Свидетель» очевидец, представившийся Виталием Логиновым, ассистентом хирурга местной ЦГБ. По словам Виталия, водитель «Лады» поворачивал на перекрёстке с улицы Ленина на Суворова и немного поспешил. Бабушка переходила дорогу по «зебре» пешеходного перехода слева направо со стороны «Марии РА». — Он ехал вроде правильно, и она шла правильно, только он как-то резво поворачивал, по короткой траектории, а она немного в светофор не попала, горел уже жёлтый, — вспоминает Виталий. После того, как произошёл наезд автомобиля на пожилую женщину, очевидец посоветовал не трогать её до приезда скорой помощи. — Вообще, это место дурацкое, если поворачивать с той стороны, откуда повернула «Приора», — показывает на перекрёсток Виталий. – Когда оттуда заворачиваешь, людей на переходе не видно из-за бетонного столба. Вероятно, потому водитель и в этот раз не разглядел бабушку. Переговорить с водителем «Лады», сбившим пожилую женщину, корреспонденту не удалось. С него в это время брали объяснения инспекторы ДПС. Правоохранители, занятые выяснением обстоятельств произошедшего, от комментариев прессе отказались, сказав только, что водитель автомобиля «Лада Приора» трезв. О состоянии пожилой женщины, «упавшей на плечо» на «зебре» перед автомобилем в центре Бердска, информации на этот час у сайта «Свидетель» нет. Напомним, что не далее как сутки назад на другом пешеходном переходе нашего города автомобиль «Ниссан Икстрейл» сбил 12-летнюю школьницу. Девочка была госпитализирована с травмами головы. По данным «Свидетеля», сегодняшний наезд автомобиля на пешехода стал седьмым в череде с начала октября в Бердске. Фото автора
Сбитая автомобилем женщина-пешеход продолжила свой путь в карете скорой помощи. По данным сайта «Свидетель», она стала седьмой в списке пострадавших пеших граждан в текущем месяце.
ДТП с пострадавшим пешеходом произошло сегодня, 18 октября, вечером на пересечении главной улицы города с улицей Суворова.
— Он (водитель автомобиля – авт.) её просто так маленько стукнул. Женщина полная, в возрасте. Она упала на плечо, — рассказал сайту «Свидетель» очевидец, представившийся Виталием Логиновым, ассистентом хирурга местной ЦГБ.
По словам Виталия, водитель «Лады» поворачивал на перекрёстке с улицы Ленина на Суворова и немного поспешил. Бабушка переходила дорогу по «зебре» пешеходного перехода слева направо со стороны «Марии РА».
— Он ехал вроде правильно, и она шла правильно, только он как-то резво поворачивал, по короткой траектории, а она немного в светофор не попала, горел уже жёлтый, — вспоминает Виталий.
После того, как произошёл наезд автомобиля на пожилую женщину, очевидец посоветовал не трогать её до приезда скорой помощи.
— Вообще, это место дурацкое, если поворачивать с той стороны, откуда повернула «Приора», — показывает на перекрёсток Виталий. – Когда оттуда заворачиваешь, людей на переходе не видно из-за бетонного столба. Вероятно, потому водитель и в этот раз не разглядел бабушку.
Переговорить с водителем «Лады», сбившим пожилую женщину, корреспонденту не удалось. С него в это время брали объяснения инспекторы ДПС. Правоохранители, занятые выяснением обстоятельств произошедшего, от комментариев прессе отказались, сказав только, что водитель автомобиля «Лада Приора» трезв.
О состоянии пожилой женщины, «упавшей на плечо» на «зебре» перед автомобилем в центре Бердска, информации на этот час у сайта «Свидетель» нет.
Напомним, что не далее как сутки назад на другом пешеходном переходе нашего города автомобиль «Ниссан Икстрейл» сбил 12-летнюю школьницу. Девочка была госпитализирована с травмами головы. По данным «Свидетеля», сегодняшний наезд автомобиля на пешехода стал седьмым в череде с начала октября в Бердске.
Фото автора