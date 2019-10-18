Пожилую женщину сбил мужчина на LADA Priora на переходе в центре Бердска
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Пожилую женщину сбил мужчина на LADA Priora на переходе в центре Бердска

10:29:0610/18/2019
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Сбитая автомобилем женщина-пешеход продолжила свой путь в карете скорой помощи. По данным сайта «Свидетель», она стала седьмой в списке пострадавших пеших граждан в текущем месяце.

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло сегодня, 18 октября, вечером на пересечении главной улицы города с улицей Суворова.

— Он (водитель автомобиля – авт.) её просто так маленько стукнул. Женщина полная, в возрасте. Она упала на плечо, — рассказал сайту «Свидетель» очевидец, представившийся Виталием Логиновым, ассистентом хирурга местной ЦГБ.

По словам Виталия, водитель «Лады» поворачивал на перекрёстке с улицы Ленина на Суворова и немного поспешил. Бабушка переходила дорогу по «зебре» пешеходного перехода слева направо со стороны «Марии РА».

— Он ехал вроде правильно, и она шла правильно, только он как-то резво поворачивал, по короткой траектории, а она немного в светофор не попала, горел уже жёлтый, — вспоминает Виталий.

После того, как произошёл наезд автомобиля на пожилую женщину, очевидец посоветовал не трогать её до приезда скорой помощи.

— Вообще, это место дурацкое, если поворачивать с той стороны, откуда повернула «Приора», — показывает на перекрёсток Виталий. – Когда оттуда заворачиваешь, людей на переходе не видно из-за бетонного столба. Вероятно, потому водитель и в этот раз не разглядел бабушку.

Переговорить с водителем «Лады», сбившим пожилую женщину, корреспонденту не удалось. С него в это время брали объяснения инспекторы ДПС. Правоохранители, занятые выяснением обстоятельств произошедшего, от комментариев прессе отказались, сказав только, что водитель автомобиля «Лада Приора» трезв.

О состоянии пожилой женщины, «упавшей на плечо» на «зебре» перед автомобилем в центре Бердска, информации на этот час у сайта «Свидетель» нет.

Напомним, что не далее как сутки назад на другом пешеходном переходе нашего города автомобиль «Ниссан Икстрейл» сбил 12-летнюю школьницу. Девочка была госпитализирована с травмами головы. По данным «Свидетеля», сегодняшний наезд автомобиля на пешехода стал седьмым в череде с начала октября в Бердске.

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Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 19 октября 2019 9:39:07
    несчастный водитель,не заметил женщину из-за столба.Лучше бы в столб въехал.Сбить на светофоре,это уже сразу в тюрьму
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