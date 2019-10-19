"Крещение в РПЦ: Воином Христовым при таинстве Крещения становится каждый житель Бердска"

В каждом храме проводят беседы для бердчан, желающих пройти таинство Крещения

В православной церкви существует семь таинств: Крещение и Миропомазание, Священство, Соборование, Покаяние, Венчание, Исповедь, Причастие. При этом, всякую молитву можно назвать таинством, так как это общение с Богом, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» настоятель Новосибирского храма Михаила Архангела Павел Плотников.

Воинство Христово

Крещение — это духовное рождение от Бога. От папы с мамой мы родились в этом мире, но всем нам надлежит родиться от Бога. Господь прошел этот путь и показал его нам. Он сам крестился от Иоанна в Иордани. Не для того, чтобы Ему грехи простились — Он безгрешен. Иоанн Креститель, увидев Его, прозрев духом, что Он и есть тот самый Мессия, которого все ждут, сказал, что ему нужно самому от Него креститься. Но Иисус ответил, что надлежит исполнить так всякую правду, а она в том, что Он пришел освятить эти воды и таинство Крещения. В таинстве Крещения Господь освобождает нас от первородного греха и дарует начало новой жизни, будь то младенец, юноша или девушка, дедушка или бабушка. Каждый в день Крещения становится младенцем во Христе, с одной стороны, а с другой стороны — воином Христовым. Наша борьба не против крови и плоти, а против духов злобных поднебесных. И боремся мы со злом, которое пытается прокарабкаться нам в сердце, свить там гнездо, как змея, и выпустить яд. Свое сердце и душу мы должны открыть для Бога и его благодати.

Умереть и воскреснуть. Следуйте символам

Таинство Крещения совершается троекратным погружением в воду. В этом есть свои символы. Допустим вы пришли к воде. До этого не видели, как человек нырнул в воду. И вот он выныривает, как будто взялся ниоткуда, как будто воскрес из-под воды. Уйти под воду, окунуться — как будто нет человека, вынырнуть — и так три раза, в этом есть символ Крещения. Не только, что мы трижды крестимся во имя Святой Троицы, а то, что мы идем тем путем, что и Господь прошел: он умер и тридневно воскрес для нас. И мы идем за нашим умершим и воскресшим Христом. В Крещении мы умираем для греха, воскресаем для духовной жизни.

— Если Крещение — это рождение, то после него начинается жизнь. Очень многие люди думают, что Крещения вполне достаточно. Покрестился и стал христианином. Но человек только родился во Христе. Мы же не можем сказать своему ребеночку: все, мы тебя родили, теперь живи, как хочешь. Никто так не скажет. Также и в духовной жизни: нужно родиться, а потом жить в общении с Богом. Крещение — есть обещание Богу доброй совести, начало жизни во Христе, — отметил отец Павел.

Все одним миром мазаны

Крещение совершается не только водой, но и Духом Святым через Миропомазание. Есть такое выражение: мы все одним миром мазаны. Это говорится не только о родстве нашем, что мы все русские, но прежде всего о таинстве Миропомазания. Мы просим у Бога, чтобы Он ниспослал нам Святого Духа через Миропомазание. Ученики Христа накладывали руки на головы тех, кого хотели покрестить. Они призывали Духа Святого, и Он на них снисходил. Но сделать это над всем миром было невозможно. Поэтому ученики Христа освятили для всего мира благоуханное драгоценное масло — миро. Миро накладывают для освящения зрения, ума, обоняния, вкуса, слуха. Потом помазывают грудь, руки и колени. На каждом помазании говорится: печать дара Святаго Духа.

Миропомазание совершается один раз в жизни. Нужно принять с благодарностью и радостью осенение Духом Святым.

Бог ценит в людях свободу

Бог ценит в людях свободу. Поэтому священники пытаются донести до людей то, что если он крестился или крестил ребенка, то теперь нужно делать первые шаги в храме.

— Дайте Богу поддержать вас. Не забросьте, не закопайте дар, данный Богом. Если вы приняли дар Крещения, то поймите, что его нужно развивать, воплощать в жизнь. У кого-то это получается. Мы видим, как они после Крещения приходят на первое Причастие, первую Исповедь. Радуемся за этих людей, что они совершают первые шаги. Некоторые же останавливаются на Крещении и говорят: «Бог у меня в душе». Я таким людям очень удивляюсь. Может, немного с иронией, в шутку, говорю: надо же, как вы этого достигли? Научите меня достигнуть того, чтобы Бог был у меня в душе. Если я забыл про Бога в течение дня, то чувствую, что он оставил меня. Чтобы он вернулся, я прошу его об этом. Бог хочет пребывать в нашей душе, но мы бываем к Нему безразличны, или грешим и не каемся. Чтобы Бог был у тебя в душе, нужен большой духовный труд. Сказать, что Бог у меня в душе, значит сказать, что человек не хочет жить духовной жизнью, — пояснил Павел Плотников.

Пройти таинство Крещения может каждый

Принять таинство Крещения можно в любом возрасте.

В храмах проходят беседы для желающих принять Крещение. Чтобы рассказать детям и взрослым о вере православной, таинствах, духовной жизни, символе веры, молитвах, праздниках. Священнослужители отвечают на все вопросы. Затем записывают желающих пройти таинство Крещения. еобходимо предоставить в храм документы (свидетельство о рождении или паспорт) для правильного заполнения свидетельства о Крещении.

Крестные при таинстве Крещения нужны несовершеннолетним до 14 лет. Если нет двух крестных, то необходимо, чтобы был хотя бы один: для мальчика — крестный отец, для девочки — крестная мать. Священник не откажет и взрослым людям, если те пожелают иметь крестных.

Если имени человека нет в Святцах, его нарекают иным именем. Например Лилия будет Лидией, Карина — Екатериной, Руслан — Рустиком или Руфином.

Люди другой веры могут принять таинство Крещения, если уверуют в Христа, как в Сына Божия.