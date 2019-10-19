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Распад СССР: 28 лет живет без паспорта 73-летний житель Бердска

13:00 19.10.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Сергей Мальцев 30 лет бомжевал. За свою жизнь он успел несколько раз побывать в лагере за подделку трудовой книги и бродяжничество. Пенсионер восстанавливает паспорт и считает, что «Путин — нормальный мужик».

Распад СССР: 28 лет живет без паспорта 73 летний житель Бердска
30 лет из 73-х лет жизни Сергей Мальцев живет
без паспорта

О судьбах людей, оказавшихся на улице, не принято говорить. Их жизни мало кому интересны. Даже родным людям. «Курьер. Среда. Бердск» побывал в гостях у реабилитационного центра «Шанс», в котором сегодня живет 20 брошенных людей. Их жизненные истории сложные, запутанные и почти всегда наполнены трагизмом.

Но всех этих одиноких людей объединяет одно — алкоголь. Именно по этой причине мужчины и женщины разного возраста оказались в «Шансе».

Распад СССР я помню, нужно было выживать

Заместитель директора реабилитационного центра «Шанс» Михаил рассказал «Курьер. Среда Бердск» о жизни 73-летнего Сергея Мальцева. Уже как полгода он живет в приюте, а его сотрудники пытаются решить вопрос с его паспортом. У пенсионера его нет со времен СССР.

— Он сам пришел. Сейчас ему восстанавливают документы, Александра даже в базе миграционной службы России нет. У него нет паспорта. Он мог бы получать пенсию уже как 12 лет, но он 30 лет бродяжничал, — поведал Михаил.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Михаил отметил, что многие жильцы приюта подрабатывают дворниками, делают ремонты. Хватаются за любую работу, чтобы выжить и встать на ноги.

73-летний Сергей Николаевич без тени смущения рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как он оказался на улице. Стыдиться нечего, он уже давно понял, где оступился.

— У мня получилось так, что я не получал российский паспорт. С этой перестройкой… В 1991 год было не до этого. Жил я без паспорта все эти годы. С 1991 года постоянно жил случайными заработками: подметал, рыбачил. Обращался несколько раз в паспортный стол. Но не могли мне они никак сделать паспорт. Обращался в разные социальные центры, но и там мне не смогли помочь. Тот дом, где я жил, хозяин выставил на продажу. Я болтался двое суток. Негде было спать, вот такие дела. А потом я пришел сюда. Сразу положили в больницу с моей бедой — грыжей. Вот живу здесь полгода и благодарю центр за возможность спать и есть в нормальных условиях, — поделился Сергей Мальцев.

Пенсионер признается, что ждет паспорта, как из печи пирога. Ведь с главным российским документом он сможет попасть в дом престарелых. А человек без паспорта, по мнению старика, никто.

— Я пожил в Мошково, в Речкуновке, а теперь снова обосновался в Бердске — это моя малая Родина. Здесь все мои родственники лежат, все умерли. Получилось так, что я одинок по жизни. Нет у меня детей. А я уже человек в возрасте, ни на каждую работу я способен. Здесь я восстанавливаюсь потихонечку, для меня это очень важно. Планирую попасть в дом престарелых. Мне 73 года. А куда мне больше? Ничего у меня нет, — поделился пожилой человек.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», почему Сергей Николаевич так и не поменял паспорт, он признается — не до этого было в 1991 году. Все выживали. И он в том числе. Да и разгульная жизнь подвела.

— Это случилось неожиданно. С этой перестройкой все так закрутилось… Страна встала с ног на голову. Тогда жрать то, извините меня за выражение, нечего было. Булка хлеба тогда стоила 860 рублей. Все помойки были перевернуты… Я хорошо помню это время. Тогда я выживал. Да не я один, по-моему, вся страна как-то выживала. Очень надолго все запомнил. Какие тут паспорта? Страна сходила с ума. Ну а позже как-то было не до этого. Нужно было зарабатывать на жизнь. Все эти проблемы бытовые меня доконали. Ну и, естественно, моя леность. Ну и я любитель был выпивать был, откровенно говоря, — признался Сергей Мальцев.

Путин- нормальный мужик

Разговорившись с «Курьер. Среда. Бердск», Сергей Мальцев вспомнил не только 1991 год, но и то, что происходило в его жизни до распада СССР.

Он так и не смог встретить свою вторую половину. Завести семью и обзавестись детьми. Получив среднее образование, молодой Сергей попал в лагерь.

— Специального образования у меня было море в свое время — и каменщик, и штукатур, и маляр, и плотник. Ведь у меня несколько лет отсиженных в лагерях. Там всему научили. Сидел за что? Да по всякой глупости. За тяжелое не сидел. За бродяжничество отбывал срок, за подделку трудовой книжки. Это было еще во времена Советского союза. Все это в прошлом. Слава Богу Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — прим. ред.) нас направил. Теперь все нормально. Россия набирает силу. Теперь мы по-настоящему живем, не по-игрушечному, как в перестройку, — уверен Сергей Николаевич.

В планах у пенсионера не только попасть в дом престарелых, но и сходить с паспортом на выборы. Он уже сегодня знает, кому отдаст свой голос.

— Конечно буду голосовать за президента. Я помню с самого начала, когда умер президент с черными и густыми бровями. Вы знаете про кого я говорю, про Леонида Ильича. Потом они как перчатки менялись. Путин нормальный, по-моему, мужик. Страна не голодает, а это самое главное, — поделился мнением бердчанин без паспорта.

Говоря о социально-реабилитационном центре «Шанс», Сергей Николаевич уверяет: здесь все хорошо. Все братья по несчастью — молодцы. Ребята не сидят сложа руки: стирают,моют, убирают, готовят.

— Стол у нас нормальный и машинка стиральная есть. А в душе я раз в сутки моюсь. Все чистенько у нас. Книги читаем, на теннис нас возят в спортшколу «Восток». Насчет политики рассуждаем. Дедов у нас половина, есть о чем поговорить. Тут хорошо. Здесь я обрел свой дом, — признался Сергей Мальцев.

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

Вы помните распад СССР?

Аноним, 18 октября 2019 15:35
Основной электорат Путина))
Аноним, 20 октября 2019 07:44
Основная ваша хотелка.
Аноним, 19 октября 2019 08:50
Зачем писать про таких??? Всю жизнь бродяжничал, пил, работать не хотелось, лодырь и тунеядец, сидел в лагерях...Явно скромничает про свои отсидки. Сейчас паспорт получит, пенсию начнет получать. А ты ее заслужил, дядя? О политике он рассуждает.
Аноним, 19 октября 2019 08:51
И ведь будет получать пенсию, наравне с теми, у кого стаж сорок лет.
Бердчанин, 19 октября 2019 18:54
И не просто будет пенсию получать. А такую же, как и те, у кого стаж много лет и честная трудовая биография.
Аноним, 20 октября 2019 07:46
Хотя бы полистайте пенсионное законодательство прежде, чем делать такие вбросы.
Аноним, 20 октября 2019 10:17
Я предприниматель. Каждый год делаю отчисления в пенсионный фонд 36.000. Пенсию назначили 8.000.Думаю, что ему по возрасту будут побольше платить. А Вы говорите -законодательство))
Аноним, 20 октября 2019 10:40
Каждый год по 36000? Проклятый режим!
Ольга, 20 октября 2019 12:06
3000 в месяц вы платили. А вам назначили 8000. А вы хотели свои 36000 каждый месяц забирать?
Аноним, 20 октября 2019 10:56
Да. По 9.000 в квартал. И это не считая налог и аренду помещения.
Аноним, 20 октября 2019 11:23
Когда они уже наворуются?! Это же по целых 3000 в месяц! А пенсию будут платить всего 8000!!!
Поросёнок Пётр, 20 октября 2019 10:58
Ни паспорта, ни мозгов.
Аноним, 20 октября 2019 11:38
Ну паспорт в Ваши годы можно уже и получить
Аноним, 20 октября 2019 12:01
Трудовую книжку подделал, пусть и паспорт подделает)))
Аноним, 20 октября 2019 12:03
"предприниматель. Каждый год делаю отчисления в пенсионный фонд 36.000"
А что предпринимает предприниматель, перечисляя в ПФР 3000 руб./мес.?
"И это не считая налог и аренду помещения"...судя по стилю, какой-то высокоинтеллектуальный "бижнеш".
Аноним, 20 октября 2019 12:16
Я не собираюсь ничего забирать. Посчитайте сколько за 20 лет, будучи ИП, я сделала отчислений в пенсионный фонд. А назначили мизерную пенсию. Возмущена потому, что этот человек, ни копейки не перечислил, а пенсию ждет, "как пирог из печи".
Ольга, 20 октября 2019 13:29
Ну, вы же уже подсчитали- сколько. Озвучьте нам. Мне то откуда знать, сколько вы перечислили за 20 лет.
Ольга, 20 октября 2019 13:34
Да меня тоже это возмущает. Но, чтобы сберечь свои нервы, я рассуждаю так:
Пенсия- это социальное пособие по старости. Да, в не справедливых случаях, она одинаковая у многих разных человек. Но, как дожить и как жить до этой самой пенсии - выбирает каждый. Каждый мог бы прожигать свою жизнь и получить пенсию 8000 руб, не имея больше ничего. Или жить достойно и накопить к старости имущество, сбережения, родных людей, которые всегда помогут. Как то так.
Аноним, 20 октября 2019 13:45
На мою молодость пришлись лихие 90-е. Вклады на сбер.книжках были аннулированы, з.плату на заводах перестали платить. В то время мы думали как детей поднимать, а не о себе и своей старости.
Ольга, 20 октября 2019 14:03
На все ныне живущее взрослое население пришлись лихие 90-е. Слава богу, пережили. После них уже 20 лет прошло. Было и плохое, и полезное.
Я в то время как раз таки заработала стаж, дающий право на досрочную пенсию. Хоть и зарплату задерживали.
Ольга, 20 октября 2019 14:07
И потом, надо уже осознать, что социальное государство СССР давно кануло в лету. Нас уже почти 30 лет учат, что рассчитывать надо только на себя. А не уповать на власть.
Аноним, 20 октября 2019 14:11
Может и Ваши сбережения заблокируют на карточках... Всякое может случиться.
Ольга, 20 октября 2019 14:28
Боже упаси, сбережения хранить на карточках.
Аноним, 20 октября 2019 14:26
Социальное в СССР было очень низкого качества. Из "высокого" были статьи УК РСФСР о посадках за бродяжничество, попрошайничество. Надо же: всё такое социальное, а бродяги-попрошайки были.
Аноним, 20 октября 2019 15:10
Неправда! Наша страна была сплошной стройкой! Строились больницы, поликлиники, санатории, профилактории, школы, дет.сады, институты, техникумы, дворцы культуры, дома пионеров, бесплатное жильё для трудящихся.
Аноним, 20 октября 2019 16:18
"Неправда!"...А в чём неправда. Сейчас позволяют не работать (во всяком случае за это не сажают). Даже таким, как герой материала, платят социальную пенсию. И всё равно плохо? Вы там определитесь с показателями.
Аноним, 20 октября 2019 14:47
Ольге, по ходу, понравился дед-рецидивист)))))))
Ольга, 20 октября 2019 15:05
Супер шутка. Просто высший уровень чувства юмора.
Аноним, 20 октября 2019 15:35
Да уж... Тунеядцев всегда хватало, разница в том, что раньше их в тюрьму сажали, а сейчас пенсию ему дадут и в дом престарелых отправят.
Аноним, 20 октября 2019 17:51
В тюрьме он был и не раз и пенсию дадут и поболе нашей. Знал одного такого-всю жизнь просидел.Не сколько ходок.Вернулся ,а родители умерли. Квартиру подели между собой сестра и брат ,а он в дом престарелых.

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