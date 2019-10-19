Распад СССР: 28 лет живет без паспорта 73-летний житель Бердска

Сергей Мальцев 30 лет бомжевал. За свою жизнь он успел несколько раз побывать в лагере за подделку трудовой книги и бродяжничество. Пенсионер восстанавливает паспорт и считает, что «Путин — нормальный мужик».

30 лет из 73-х лет жизни Сергей Мальцев живет

без паспорта

О судьбах людей, оказавшихся на улице, не принято говорить. Их жизни мало кому интересны. Даже родным людям. «Курьер. Среда. Бердск» побывал в гостях у реабилитационного центра «Шанс», в котором сегодня живет 20 брошенных людей. Их жизненные истории сложные, запутанные и почти всегда наполнены трагизмом.

Но всех этих одиноких людей объединяет одно — алкоголь. Именно по этой причине мужчины и женщины разного возраста оказались в «Шансе».

Распад СССР я помню, нужно было выживать

Заместитель директора реабилитационного центра «Шанс» Михаил рассказал «Курьер. Среда Бердск» о жизни 73-летнего Сергея Мальцева. Уже как полгода он живет в приюте, а его сотрудники пытаются решить вопрос с его паспортом. У пенсионера его нет со времен СССР.

— Он сам пришел. Сейчас ему восстанавливают документы, Александра даже в базе миграционной службы России нет. У него нет паспорта. Он мог бы получать пенсию уже как 12 лет, но он 30 лет бродяжничал, — поведал Михаил.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Михаил отметил, что многие жильцы приюта подрабатывают дворниками, делают ремонты. Хватаются за любую работу, чтобы выжить и встать на ноги.

73-летний Сергей Николаевич без тени смущения рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как он оказался на улице. Стыдиться нечего, он уже давно понял, где оступился.

— У мня получилось так, что я не получал российский паспорт. С этой перестройкой… В 1991 год было не до этого. Жил я без паспорта все эти годы. С 1991 года постоянно жил случайными заработками: подметал, рыбачил. Обращался несколько раз в паспортный стол. Но не могли мне они никак сделать паспорт. Обращался в разные социальные центры, но и там мне не смогли помочь. Тот дом, где я жил, хозяин выставил на продажу. Я болтался двое суток. Негде было спать, вот такие дела. А потом я пришел сюда. Сразу положили в больницу с моей бедой — грыжей. Вот живу здесь полгода и благодарю центр за возможность спать и есть в нормальных условиях, — поделился Сергей Мальцев.

Пенсионер признается, что ждет паспорта, как из печи пирога. Ведь с главным российским документом он сможет попасть в дом престарелых. А человек без паспорта, по мнению старика, никто.

— Я пожил в Мошково, в Речкуновке, а теперь снова обосновался в Бердске — это моя малая Родина. Здесь все мои родственники лежат, все умерли. Получилось так, что я одинок по жизни. Нет у меня детей. А я уже человек в возрасте, ни на каждую работу я способен. Здесь я восстанавливаюсь потихонечку, для меня это очень важно. Планирую попасть в дом престарелых. Мне 73 года. А куда мне больше? Ничего у меня нет, — поделился пожилой человек.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», почему Сергей Николаевич так и не поменял паспорт, он признается — не до этого было в 1991 году. Все выживали. И он в том числе. Да и разгульная жизнь подвела.

— Это случилось неожиданно. С этой перестройкой все так закрутилось… Страна встала с ног на голову. Тогда жрать то, извините меня за выражение, нечего было. Булка хлеба тогда стоила 860 рублей. Все помойки были перевернуты… Я хорошо помню это время. Тогда я выживал. Да не я один, по-моему, вся страна как-то выживала. Очень надолго все запомнил. Какие тут паспорта? Страна сходила с ума. Ну а позже как-то было не до этого. Нужно было зарабатывать на жизнь. Все эти проблемы бытовые меня доконали. Ну и, естественно, моя леность. Ну и я любитель был выпивать был, откровенно говоря, — признался Сергей Мальцев.

Путин- нормальный мужик

Разговорившись с «Курьер. Среда. Бердск», Сергей Мальцев вспомнил не только 1991 год, но и то, что происходило в его жизни до распада СССР.

Он так и не смог встретить свою вторую половину. Завести семью и обзавестись детьми. Получив среднее образование, молодой Сергей попал в лагерь.

— Специального образования у меня было море в свое время — и каменщик, и штукатур, и маляр, и плотник. Ведь у меня несколько лет отсиженных в лагерях. Там всему научили. Сидел за что? Да по всякой глупости. За тяжелое не сидел. За бродяжничество отбывал срок, за подделку трудовой книжки. Это было еще во времена Советского союза. Все это в прошлом. Слава Богу Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — прим. ред.) нас направил. Теперь все нормально. Россия набирает силу. Теперь мы по-настоящему живем, не по-игрушечному, как в перестройку, — уверен Сергей Николаевич.

В планах у пенсионера не только попасть в дом престарелых, но и сходить с паспортом на выборы. Он уже сегодня знает, кому отдаст свой голос.

— Конечно буду голосовать за президента. Я помню с самого начала, когда умер президент с черными и густыми бровями. Вы знаете про кого я говорю, про Леонида Ильича. Потом они как перчатки менялись. Путин нормальный, по-моему, мужик. Страна не голодает, а это самое главное, — поделился мнением бердчанин без паспорта.

Говоря о социально-реабилитационном центре «Шанс», Сергей Николаевич уверяет: здесь все хорошо. Все братья по несчастью — молодцы. Ребята не сидят сложа руки: стирают,моют, убирают, готовят.

— Стол у нас нормальный и машинка стиральная есть. А в душе я раз в сутки моюсь. Все чистенько у нас. Книги читаем, на теннис нас возят в спортшколу «Восток». Насчет политики рассуждаем. Дедов у нас половина, есть о чем поговорить. Тут хорошо. Здесь я обрел свой дом, — признался Сергей Мальцев.

Автор видео Марина Волкова