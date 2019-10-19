Тесно париться: Открыть второй зал в общественной бане требуют жители Бердска

Арендатор банного комплекса «Здоровье» заверяет: 53 мест хватает всем, загруженности в бане нет. Армен Хачатурян предложил проверить это «Курьер. Среда. Бердск» на личном опыте.

Зимой люди стали чаще мыться в бане

Жалуются на переполненность в муниципальном комплекса «Здоровье» жители Бердска. Бердчанка Мила высказала свое мнение на страницах «Курьер. Среда. Бердск»:

-Закрывать баню на ул. Комсомольской надо было после открытия новой. Откройте в «Здоровье» закрытое 2-е отделение и увеличьте количество дней работы, — предложила бердчанка.

Арендатор банного комплекса «Здоровье» Армен Харатьян в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что необходимости открывать второе отделение нет. Дневная проходимость бани с наступлением холодов составляет максимум 100 человек. Летом же любителей попариться в пять раз меньше.

— Конечно, мы можем открыть второе отделение. Но спроса пока что такого нет. Работать в убыток, ведь это расход воды и электричества, мы не готовы. Как только такая необходимость возникнет, то мы среагируем. Да и увеличивать число рабочих дней не рационально. Четырех дней вполне хватает. ДВа из них мужских, два — женских. В бане 53 места, пока всем его хватает. Жалоб нет. Можете сами проверить, — уверен Армен Харатьян.

Стоит отметить, что стоимость билета в муниципальную парилку для пенсионеров — 215 рублей, а для других бердчан — 315 рублей. При этом за эти деньги можно париться и мыться полтора часа. Однако многие гости бани задерживаются до вечера.

-Мы не можем выгнать наших гостей. Полагаемся на их ответственность и понимание. Некоторые даже не закручивают кран с водой, а это наши расходы. Просим не купаться в бассейне после парной, чтобы вода оставалась чистой. Многие приходят в баню за ностальгией, а не помыться. Ведь в современном мире все дома оборудованы душевой и ванной, — рассуждает Армен Хачатурян.

Что касается общественной бани на ул. Комсомольской, 13 сентября, и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о сносе бани №1. Еще в январе 2019 года здание старейшей в городе общественной бани признали аварийным.

Для таких выводов достаточно было визуального осмотра здания, расположенного по адресу: ул. Комсомольская,1. Тем не менее, в основу решения о сносе легли заключения по результатам обследования и экспертной оценки технического состояния строительных конструкций нежилого здания.

Снос бани площадью 227,5 кв. метра поручили бердскому управлению капитального строительства.

УКС должен до 16 декабря 2019 года ликвидировать ветхое строение и до Нового года предоставить акт о сносе в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации. После этого здание снимут с кадастрового учета и прекратится право собственности на баню за Бердском.

Управление финансов обязали выделить деньги на снос старой бани «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже в 2020 году город собирается построить новую общественную баню на месте бывшего «цыганского» барака — на земельном участке в районе дома № 8 по ул. Суворова.

Сейчас в Бердске работают три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Но баню, построенную в 1955 году по адресу ул. Комсомольской, 1, обследовали на техническое состояние. Власть пришла к выводу, что городская баня находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации.

Здание находилось в аренде у ООО «Комплекс Новый», в 2011 году арендатор провел текущий ремонт, но со временем возник вопрос о глобальном обследовании постройки. Здание снесут летом 2019 года. Получив результат мы направили арендатору соглашение о расторжении договора аренды. Для обеспечения населения банно-прачечными принято решение о строительстве нового здания бани. Планируется, что баня, рассчитанная на 30 человек, будет площадью в 906 квадратных метров. На стотысячное население бань не хватает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Сейчас УКС Бердска разрабатывает проектно-сметную документацию. Здание останется муниципальным и будет построено на местные деньги. Но по завершению строительства в 2020 году, новую баню сдадут в аренду.