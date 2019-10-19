Муниципальную гостиницу за 166 тыс. рублей сбросило в казну Бердска «СпецАвтоХозяйство»

Гостиницу «Бердск» ликвидировали, передав помещения в городскую казну. Ее будут использовать как маневренный фонд для погорельцев и под служебное жилье.

Гостиница «Бердск» в последние годы стала убыточной

Мэр Бердска Евгений Шестернин 10 октября подписал постановление о передаче муниципальной гостиницы в городскую казну. До этого времени гостиница «Бердск», расположенная в жилой 5-этажке на ул. Ленина, находилась в ведении предприятия «СпецАвтоХозяйство», курирующего мусорную свалку.

Судя по тексту постановления, САХ в августе 2019 года направил письменное обращение в администрацию Бердска с просьбой забрать у него гостиницу «в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации помещений в качестве гостиницы». Мэр согласился вернуть в муниципальную казну несколько нежилых помещений:

площадью 64,7 кв. м., по адресу: ул. Ленина, дом 38, первоначальная стоимость 41 915 рублей 30 копеек;



площадью 195,8 кв. м, по адресу: ул. Ленина, 40, первоначальная стоимость 124 645 рублей 89 копеек.

В течение 10 дней с даты подписания постановления директор «СпецАвтоХозяйства» Константин Букреев обязан прекратить «права хозяйственного ведения в регистрирующем органе» и передать имущество в казну Бердска по акту приема-передачи. Соответствующие изменения в реестр городской собственности внесет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гостиница много лет была убыточной и тянула на дно «СпецАвтоХозяйство». Муниципальная гостиница расположена в жилом доме типа общежития, туалеты и душ — общие на этаж. Ремонта не было очень давно. Мебель старая. И выбор туристов не в пользу этого места оправдан. Кроме того, с 1 октября гостиницы и хостелы нельзя размещать в жилых домах. Теперь судьба «Бердска» решена.

По словам Букреева, с 23 октября будет запущена процедура сокращения штата и гостиница фактически перестанет работать. Власть намерена использовать жилплощадь гостиницы как маневренный фонд. Здесь будут жить погорельцы, бердчане оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также сотрудники бюджетных структур, нуждающиеся в жилье.

Сотрудников ликвидированной гостиницы не выбросят на улицу. Их всех трудоустроят на муниципальные предприятия. А у САХ после развязывания рук появится больше сил и времени заниматься прямым делом — содержанием городского полигона твердых коммунальных отходов.