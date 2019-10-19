Медведев: люди не знают, что им полагается от государства

Молодые семьи, где один из родителей моложе 30-ти лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребёнка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более «высокого достоинства» свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет, не знают о выплатах к «золотой свадьбе».

Медведев напомнил о наличии в ряде регионов выплат к «золотой свадьбе»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что россияне часто не знают о положенных им выплатах, например, в ряде регионов можно получить деньги к «золотой свадьбе» и другим солидным юбилеям.

Члены кабмина РФ на заседании в четверг рассматривают проект, предусматривающий возможность уведомления граждан о возникающих у них правах на социальную поддержку. Сейчас меры социальной поддержки предоставляются при обращении гражданина с заявлением.

«Очень часто человек просто не в курсе того, что ему полагается от государства. Например, молодые семьи, где один из родителей моложе 30-ти лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребёнка. А семейные пары, которые отмечают золотые и более «высокого достоинства» свадьбы, то есть 50, 55, 60 лет брака, просто не знают, что в некоторых регионах можно получить к своему торжеству выплату от государства. Но это региональная выплата», — сказал Медведев на заседании кабмина.

Источник: РИА Новости