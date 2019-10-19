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Капитал в 100 млн руб.: всего лишь одного инвестора привлекло упрощенное гражданство России

15:35 19.10.2019 Фото: pixabay.com
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За два с половиной года упрощенной процедурой получения российского гражданства по «инвестиционному» основанию воспользовался всего один человек.

Капитал в 100 млн руб.: всего лишь одного инвестора привлекло упрощенное гражданство России
Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

За два с половиной года упрощенной процедурой получения российского гражданства по «инвестиционному» основанию воспользовался всего один человек. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД России

«В 2019 году в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» принят в гражданство Российской Федерации в Ростовской области один гражданин Республики Украина (в 2017 и 2018 годах таких фактов не зарегистрировано)», — рассказал представитель МВД.

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет. При этом размер уставного (складочного) капитала такого юридического лица должен составлять не менее 100 млн рублей, а сумма уплаченных компанией налогов и сборов и страховых взносов в ПФР составляет не менее 6 млн рублей.

Источник: gazeta.ru

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