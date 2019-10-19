National Interest: у России есть оружие «Судного дня»

National Interest рассказал о российском оружии «Судного дня»

Журнал National Interest рассказал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения «Юрий Долгорукий», назвав его «настоящим оружием Судного дня».

Автор материала напомнил об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года.

«Булава» имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. Сорокатонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО.

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии, журнал отмечает, что «Юрий Долгорукий» сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

Головной корабль проекта 955 «Борей» — крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота.

Восьми подводных лодок класса «Борей» достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать Тихий и Северный Ледовитый океаны.

Видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»



Источник: РИА Новости