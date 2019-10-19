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Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска

20:47 19.10.2019 Фото: pixabay.com
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Устройство мусоропровода во вновь строящихся и капитально ремонтируемых многоквартирных жилых домах этажностью пять этажей и более является обязательным.

Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
Новосибирским застройщикам хотят запретить ввод домов без мусоропровода

Федеральные власти рекомендовали мэрии Новосибирска не разрешать ввод в эксплуатацию новостройки без мусоропровода.
На заседании строительного комитета Заксобрания Новосибирской области депутат Илья Поляков рассказал, что застройщикам и чиновникам приходят письма от Научно-технической ассоциации Академии коммунального хозяйства при Министерстве строительства РФ. В этих письмах говорится, что устройство мусоропровода во вновь строящихся и капитально ремонтируемых многоквартирных жилых домах этажностью пять этажей и более является обязательным.

«В связи с чем рекомендуем вам не согласовывать на вверенной вам территории строительство многоквартирных жилых домов этажностью 5 этажей и более без устройства мусоропровода», — приводит текст письма Поляков.

По мнению парламентария, такие требования не будут способствовать реализации программы раздельного сбора мусора, что предполагает мусорная реформа. Кроме того, для застройщиков, у которых уже есть проекты многоэтажек без мусоропроводов, будет затратно их переделывать.

«Сегодня у застройщиков на руках готовые проекты. А что такое перепроектировать, что такое ввести мусоропроводы — мы все это понимаем», — отметил депутат.

Комитет принял решение обратиться в мэрию Новосибирска и в Министерство строительства региона, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу.

Источник:  РБК

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