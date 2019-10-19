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Розыск продолжается: украл и исчез мужчина 30 тысяч из кассы магазина «Цветочная фантазия» в Бердске

15:25 19.10.2019, Алена Романцова Фото: скрин видео Вера Зенина
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Полицейские ищут подозреваемого по съемке на камеру наблюдения в магазине, где видно парня. Он воспользовался моментом и вытащил всю дневную выручку. Бердчан просят помочь в розыске мужчины с видео.

Розыск продолжается: украл и исчез мужчина 30 тысяч из кассы магазина Цветочная фантазия в Бердске
Из магазина «Цветочная фантазия» в праздничный день мужчина забрал всю выручку

Продолжается розыск укравшего всю дневную выручку в день учителя в магазине «Цветочная фантазия» Бердска. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мужчина зашел и, пока были заняты продавцы, вытащил все деньги из кассы. Лицо вора оказалось снято на камеру видеонаблюдения. Ведется розыск и он пока не принес результатов, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

— Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, определяется личность подозреваемого, — сказала дежурный офицер сегодня, 18 октября.

Собственник магазина «Цветочная фантазия» просит помочь в розыске мужчины, снятого на видео. Если вам знакомо его лицо и что-либо известно о его местонахождение, просьба сообщить по телефону 112, 02 или звоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 3-00-10.

Автор видео Вера Зенина.

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