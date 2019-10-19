19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире

21:07 19.10.2019 Фото: wikipedia.org
0

По формуле «золотого сечения», разработанного еще Пифагором показатель красоты Беллы составил 94,35%.

23 летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
Модель Белла Хадид победила в рейтинге самых красивых женщин

Пластический хирург из США провел эксперимент, который помог определить ему самую красивую женщину в мире. По его словам, внешность этой красотки, согласно формуле «золотого сечения», практически близка к идеалу.

Итак, медик сделал замеры расположения носа с губами, рта со лбом и подбородка некоторых знаменитостей и пришел к выводу, что наиболее близка к идеалу 23-летняя супермодель Белла Хадид. По формуле «золотого сечения» показатель составил 94,35%. Хирург назвал черты лица манекенщицы «предметом совершенства». Причем наиболее идеальным на ее лице оказался подбородок.

На втором месте оказалась певица Бейонсе с соотношением 92,44%. Тройку лидеров замыкает бывшая пассия Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд с результатом 91,85%. Врач также отметил, что Херд обладает идеальным носом.

В ТОП-10 также попали модель Кейт Мосс, певица Ариана Гранде, актриса Скарлетт Йоханссон, певицы Тейлор Свифт и Кэти Перри, Натали Портман и Кара Делевинь.

Впрочем, стоит отметить, что, по слухам, лицо Беллы Хадид – это плод работы пластических хирургов, а не ее натуральные природные данные.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
22:11 19-10-2019
Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
Умер все знающий о подлодке К-141 "Курск" вице-адмирал Михаил Моцак
21:53 19-10-2019
Умер все знающий о подлодке К-141
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
21:39 19-10-2019
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
21:12 19-10-2019
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
21:07 19-10-2019
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
Я алкоголик: признаки алкоголизма
21:03 19-10-2019
Я алкоголик: признаки алкоголизма
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
20:47 19-10-2019
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
National Interest: у России есть оружие "Судного дня"
20:36 19-10-2019
National Interest: у России есть оружие
БердскПринудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
18:30 19-10-2019
Принудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
БердскСтройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска 2
17:47 19-10-2019
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска