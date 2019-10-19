Смертельная дорога: погибли водитель и двое пассажиров Nissan в массовом ДТП на трассе Новосибирск-Омск

Nissan Blueburd ехал в сторону Омска. Выехал на встречку и столкнулся с большегрузом Volvo, который врезался в Geely Emgrand.

В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры «Nissan».

19 октября около 06.00 на автодороге Р-254 на территории Чулымского района произошло столкновение трех автомобилей, сообщили «Курьер.Среда.Бердск»в ГУ МВД по НСО.

По предварительной информации, водитель 1964г.р. следовал на автомобиле «Nissan Blueburd» с Новосибирска в сторону Омска. В пути следования на 1316-м км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo», после чего с грузовым автомобилем совершил столкновение следовавший в попутном направлении автомобиль «Geely Emgrand».

В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры «Nissan».

Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших в аварии.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.