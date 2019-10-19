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NASA: Астероид размером от 400 метров до 1 км летит к Земле

12:48 19.10.2019 Фото: pixabay.com
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По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск.

NASA: Астероид размером от 400 метров до 1 км летит к Земле
Астероид относится к группе «Аполлонов». Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов

Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA, пишет РИА Новости. 
По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск. Для Земли астероид угрозы не представляет — он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).
Астероид относится к группе «Аполлонов». Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.

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От редакции

Страшно?

Аноним, 19 октября 2019 13:05
НВР: Нет. Просто интересно.
Нас пугают безобидными астероидами, а народ нищает и вымирает от государственной политики: "...Опустошительным астероидом пронеслась над Россией внутренняя политика Путина..."

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