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Общество / Стиль жизни

Спишь с ребенком? Узнай, почему не нужно брать ребенка к себе в кровать

15:17 19.10.2019 Фото: pixabay.com
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Во сне человек не контролирует себя, что может стать причиной страшной трагедии.

Спишь с ребенком? Узнай, почему не нужно брать ребенка к себе в кровать
Врачи категорически запрещают брать крошечных младенцев в свою кровать

В Ростовской области за неделю погибли три совершенно здоровых младенца.

Сразу три трагедии случилось за минувшую неделю в Ростовской области. В них виновны беспечные родители, которые брали новорожденных с собой в постель.

«К величайшему сожалению сегодня у молодежи модно брать грудных детей с собой в постель и не думать о том, что это может закончиться трагедией. За неделю в области в постели у родителей погибли три здоровых ребенка в возрасте 23 дня, 24 дня и 47 дней», — написала в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По сути, дети просто задохнулись, придавленные своими спящими родителями. Врачи категорически запрещают брать крошечных младенцев в свою кровать. Во сне человек не контролирует себя, что может стать причиной подобной трагедии. Если малыш капризничает, всегда можно переставить кроватку поближе, чтобы он был рядом, но в безопасности.

Даже психологи, рекомендующие побольше общаться с малышом, советуют брать к себе ребенка только в утренние часы, чтобы приласкать его, немного подремать в обнимку, или поговорить с ним.

Такие минуты очень ценны, особенно, если в течение дня не удается больше пообщаться. Ребенку очень важно почувствовать себя защищенным рядом с мамой, но только, если она не спит глубоким сном.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко снизилась рождаемость. «Врачи борются иногда с безнадежными заболеваниями, отвоевывают из рук костлявой маленьких недоношенных детей, тяжело переживают, когда не могут помочь. Но нестерпимую боль мы испытываем, когда по беспечности родителей теряем здоровых детей», — пишет Татьяна Быковская.

Источник: МедикФорум

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