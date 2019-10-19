Золотую свадьбу отметили супруги Первунины в Бердске
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Золотую свадьбу отметили супруги Первунины в Бердске

3:24:2610/19/2019
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Торжественное поздравление юбиляров состоялось сегодня в городском отделе ЗАГС.

С 50-летним юбилеем совместной жизни Дмитрия Степановича и Надежду Петровну поздравили специалисты отдела и близкие люди.

Виновники торжества поставили свои подписи в книге почетных юбиляров, обменялись кольцами и, конечно же, поцелуем.

Специалисты ЗАГСа вручили главе семейства Памятный адрес города Бердска, а его супруге свечу – символ домашнего очага. Близкие люди сказали много теплых слов, отметив, что Дмитрий Степанович и Надежда Петровна для них – эталон, как в семейной, так и в трудовой жизни.

— Они всё успевали и дома, и на заводе БЭМЗ, где работали до самой пенсии, — рассказывают родственники. — Дмитрий Степанович принимал активное участие в разработке косметического электроприбора-ингалятора «Ромашка» и электробритвы «Бердск», за что был награжден бронзовой медалью ВДНХ и другими наградами.

На вопрос: «Как всем семьям Бердска дожить до золотой свадьбы?», Надежда Петровна ответила просто и лаконично:

— Если поругались, не надо бегать друг от друга и искать кого-то лучше! У нас за 50 лет тоже всякое бывало, но семья есть семья. Коль поженились, умейте терпеть, прощать, заботиться, а трудности преодолевайте сообща.

В заключение торжества специалисты отдела ЗАГС подчеркнули, что непременно ждут супругов Первуниных через 10 лет, чтобы отметить их бриллиантовую свадьбу.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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