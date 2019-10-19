Я алкоголик: признаки алкоголизма

Если вы ответите «да» на два или более вопросов CAGE, вам следует обратиться за профессиональной медицинской помощью. Прочтите эти вопросы и ответьте. Только честно.

Регулярное употребление алкоголя влияет и на половую функцию мужчин и женщин, понижая уровень либидо

Эксперты поведали, какие признаки могут предупредить о наличии проблем с алкоголем. По словам специалистов, многие люди склонные не придавать большое значение ранним сигналам — пока не станет слишком поздно, и ситуация не станет критической, сообщают «Питерские заметки».

В частности, этанол подавляет выработку гормона лептина, который отвечает за голод и насыщение — из-за этого человеку становится сложно контролировать аппетит, и он начинает поглощать всё подряд, не задумываясь, хочется ли ему есть на самом деле. А сладкие напитки повышают уровень инсулина, из-за чего человек может также начать набирать лишний вес.

Регулярное употребление алкоголя влияет и на половую функцию мужчин и женщин, понижая уровень либидо. Кроме того, о проблемах со спиртным сигнализирует и забывчивость — злоупотребление спиртным приводит к краткосрочным регулярным провалам в памяти.

Существуют различные предупреждающие знаки, помогающие обнаружить потенциальное злоупотребление алкоголем. Хотя многие признаки легко заметить, другие могут быть более трудными для идентификации. Кроме того, серьезность злоупотребления алкоголем может также влиять на предупредительные знаки.

Например, некоторые люди пытаются скрыть свое злоупотребление алкоголем, выпивая в одиночестве и изолируя себя от других. Это усложняет вмешательство и помощь членами семьи или друзьями.

Можно легко пропустить начало появления проблем с алкоголем. Однако то, что может показаться незначительным, со временем может стать опасным. Ранние предупреждающие знаки не следует игнорировать — обращение за лечением позволит вам вернуться к вещам, которые вам больше всего нравятся в жизни.

Общие симптомы злоупотребления алкоголем

Без лечения злоупотребление алкоголем может быстро выйти из-под контроля. Когда употребление спиртного начинает оказывать негативное влияние на жизнь человека и причиняет вред, оно диагностируется как расстройство, связанное с употреблением алкоголя (AUD). Распознавание предупреждающих признаков злоупотребления алкоголем и надлежащее лечение может существенно повлиять на процесс выздоровления.

Хотя нет точной формулы для определения того, является ли кто-то алкоголиком, симптомы часто возникают одновременно. Один из симптомов может превратиться в снежный ком, вызывая дополнительные проблемы в будущем.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов злоупотребления алкоголем:

-Временные отключения или кратковременную потерю памяти

-Выражение признаков раздражительности и резких перепадов настроения

-Оправдания за выпивку, например, челвоек говорит, что пьет чтобы «расслабиться», «справиться со стрессом» или «чувствовать себя нормально»

-Предпочитание выпивки другим обязанностям

-Отдаление от друзей и членов семьи

-Выпивание в одиночку или в тайне

-Чувство похмелья, когда человек не пьет

-Изменение внешнего вида и круга общения

-Независимо от того, насколько незначительной может быть проблема с алкоголем, симптомы злоупотребления не следует игнорировать.

Выявление алкоголизма

Есть несколько инструментов скрининга, которые помогают определить, есть ли у кого-то алкоголизм. Один инструмент известен как CAGE — опросник, который измеряет серьезность проблем с алкоголем. Если вы ответите «да» на два или более вопросов CAGE, вам следует обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Четыре контрольных вопроса CAGE:

1.Вы когда-нибудь чувствовали, что должны сократить употребление алкоголя?

2.Раздражали ли вас люди, которые критикуют ваше пьянство?

3.Вы когда-нибудь чувствовали себя плохо или испытывали чувство вины из-за того, что пили?

4.Вы когда-нибудь выпивали первым делом утром, чтобы успокоить нервы или преодолеть похмелье?

Зачастую медицинский работник может также задать вам вопросы из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM), чтобы правильно диагностировать злоупотребление алкоголем.

Вопросы включают в себя следующие:

-Продолжали ли вы пить, даже если это вызывало у вас депрессию, беспокойство или добавляло проблемы со здоровьем?

-Были ли ситуации, когда вы пили намного больше, чем хотели?

-Вы потеряли интерес к другим занятиям и хобби с тех пор, как начали пить?

-Были ли у вас симптомы, связанные с отказом от алкоголя?

-Чувствовали ли вы желание или тягу к алкоголю?

-Были ли у вас ситуации, когда вы пили и увеличивали ваши шансы навредить себе или другим (например, питье и управление автомобилем)?

-Были ли у вас проблемы с законом из-за проблем, связанных с алкоголем?

Опасности алкоголизма

Злоупотребление алкоголем может привести к множеству проблем, влияющих как на вашу личную, так и профессиональную жизнь. Длительное употребление алкоголя подвергает вас риску развития серьезных осложнений для здоровья и может вызвать другие потенциально опасные для жизни последствия.

Отказ является одной из основных причин, по которой миллионы людей не получают лечения от алкоголизма. Некоторые люди пытаются рационализировать свое питьевое поведение. Например, обвиняют других людей или определенные обстоятельства в своем пьянстве.

Вместо того чтобы признать проблемы, с которыми люди столкнулись при употреблении алкоголя, они начинают защищаться, когда кто-то упоминает о чрезмерном употреблении алкоголя. Отказываясь признавать негативные последствия употребления алкоголя, они мешают себе вести здоровую, трезвую жизнь.

Злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте

В последние несколько десятилетий все больше подростков начинают злоупотреблять алкоголем. Поскольку мозг подростков все еще развивается, поведение подростков в отношении употребления алкоголя сильно различается по сравнению со взрослыми.

Многие подростки, которые пьют, не знают о длительных осложнениях, которые могут возникнуть в результате употребления алкоголя. Подростки могут обратиться к спиртному по разным причинам, включая давление со стороны сверстников, желание экспериментировать или веселиться. Существуют также поведенческие, физические и экологические факторы, которые могут играть свою роль в риске злоупотребления алкоголем среди подростков.

Подростки начинают пить по разным причинам. Некоторые факторы, которые мотивируют злоупотребление алкоголем среди подростков, включают в себя:

Уход от реальности

Как и взрослые, подростки испытывают стрессовые ситуации. Вместо того, чтобы заняться хобби, некоторые подростки пробуют алкоголь. Это позволяет им расслабиться и отвлечься от проблем, которые могут возникнуть в школе или с семьей и друзьями.

Эксперименты

С рекламой алкоголя в СМИ многие подростки считают, что употребление спиртного является приемлемым. У некоторых подростков создается впечатление, что они приобретут больше друзей, если будут пить. К сожалению, экспериментирование с алкоголем редко останавливается после одного случая — обычно это эффект снежного кома, который становится неуправляемым.

Уверенность в себе

В подростковом возрасте некоторым подросткам не хватает уверенности в себе. Чтобы соответствовать своим сверстникам, они сделают что угодно, даже если это будет означать употребление алкоголя. Спиртное рассматривается ими как выход, способствующий сокращению социальных волнений и демонстрации уверенности среди сверстников.

Лечение алкоголизма

Лечение алкоголизма должно быть завершено под присмотром медицинских работников в специализированном лечебном учреждении. Пациенты, которые пытаются себя лечить сами, могут принести больше вреда, чем пользы. Например, фаза детоксикации может повлечь за собой крайне неприятные симптомы абстиненции, которые лучше всего лечить в программе реабилитации.

Участие в программе восстановления с помощью специалиста по реабилитации даст вам максимальный шанс на избавление от алкоголизма. Специалисты по лечению проведут вас через каждый этап процесса выздоровления и помогут вам установить достижимые цели трезвости. После реабилитации ваш специалист свяжет вас с консультантами по алкоголизму и группами поддержки — это обеспечит вашу трезвость и позволит встретиться с другими сверстниками, которые преодолели злоупотребление алкоголем.

Источник: Питерские заметки