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Умер все знающий о подлодке К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак

21:53 19.10.2019 Фото: © Семен Майстерман/ТАСС
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Моцак также руководил подъемом «Курска» со дна Баренцева моря. Подлодка «Курск» проекта 949А затонула в ходе учений Северного флота 12 августа 2000 года. Погибли все 118 моряков на борту подводного крейсера.

Умер все знающий о подлодке К 141 Курск вице адмирал Михаил Моцак
Вице-адмирал, начальник штаба Северного флота Михаил Моцак в доке ПД-50 судоремонтного завода в поселке Росляково. Фото Семена Майстермана (ИТАР-ТАСС)
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер все знающий о подлодке К 141 Курск вице адмирал Михаил Моцак

Умер все знающий о подлодке К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил МоцакБезработные мужчины подвержены ранней смертиЕщё 71 новостей

Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 «Курск», вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Моцак также руководил подъемом «Курска» со дна Баренцева моря.

«Михаил Моцак умер 19 октября утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни», — сказал представитель клуба.

Михаил Васильевич Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972 году окончил Нахимовское училище в Севастополе, служил на Тихоокеанском флоте. С 1982 года командир атомной подлодки на Северном флоте. В 1995-1999 годах командующий 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас 11-я флотилия).

Подлодка «Курск» проекта 949А затонула в ходе учений Северного флота 12 августа 2000 года. Погибли все 118 моряков на борту подводного крейсера. Михаил Моцак в тот момент занимал должность начальника штаба, первого заместителя командующего Северным флотом, он был одним из руководителей учений. Позднее Моцак руководил подъемом подлодки.

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