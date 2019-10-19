Сколько воды нужно пить, чтобы похудеть?

Так ли полезно пить воду, как об этом часто говорят? Способствует ли она похудению в действительности? Немецкий диетолог Аня Крумбе утверждает: по поводу здорового количества и времени питья воды циркулирует множество мифов.

Рассчитывать на то, что питье воды, без дефицита калорий, сделает вас стройнее, — бессмысленно

Нужно пить больше воды. Кажется логичным заявлять, что вода жизненно необходима. В конце концов, каждая отдельная клетка в теле состоит по большей части из чистой влаги. В холодное время года вода может помочь с потерей веса и укрепить иммунную систему слизистых оболочек.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, пользу здоровью приносит лишь определенное количество воды. Взрослому человеку нужно около двух с половиной литров жидкости каждый день, но часть этого объема он поглощает из еды. Таким образом необходимый норматив жидкости, которую следует получать ежедневно, опускается до уровня литр-полтора. Пить слишком много воды вредно для здоровья: чрезмерное увлажнение приводит к падению содержания натрия в крови, что может увеличивать чувство жажды и заставлять человека пить еще больше. Избыток воды перегружает почки, сердце и ведет к набуханию тканей, включая мозговые.

Детям нужно пить больше. Аня Крумбе подчеркивает: малышам следует выпивать около одного литра в день, детям от 7 до 15 лет нужно 1,3 литра.

Не нужно пить во время еды. Специалист считает мифом утверждение о том, что во время приема пищи пить воду вредно, поскольку это может нарушить пищеварение. По мнению Крумбе, именно воду во время еды и нужно пить, если в этом есть потребность. По словам специалиста, концентрация кислоты желудочного сока так существенна, что выпитая за обедом вода никак не может разбавить его, чтобы это нанесло ущерб пищеварению.

Пить нужно, когда чувствуется жажда. По словам диетолога, чувство жажды хорошо развито у взрослых здоровых людей. У детей оно может быть плохо сформированным и не выраженным, а в пожилом возрасте его механизмы зачастую и вовсе могут не работать.

Для употребления воды правильный ориентир – не жажда, а цвет мочи, объясняет эксперт. Если она темно-желтая, значит, нужно выпить воды – полстакана или стакан небольшими глотками.

Два стакана воды по утрам способствуют похудению. Аня Крумбе настаивает: это миф. Она говорит, что вода стимулирует пищеварение и компенсирует потери жидкости ночью, но к похудению это имеет слишком опосредованное отношение. Для снижения веса, прежде всего, потребление калорий должно быть уменьшено в целом по сравнению с привычным рационом. Без выполнения данного условия рассчитывать на то, что питье воды сделает стройнее, — бессмысленно.

Нельзя выпивать за раз сразу большое количество воды. С этим популярным утверждением Аня Крумбе соглашается. Чтобы не перегружать желудок, действительно, лучше пить воду небольшими порциями в течение дня: так организм будет оптимально поглощать и распределять воду.

Источник: МедикФорум