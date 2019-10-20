4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска

Вот уже 4 года Евгений Шестернин возглавляет власть и город Бердск. Наверняка, у вас накопилось много вопросов в адрес главы Бердска. Евгений Анатольевич ответит на них в эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск» в декабре 2019 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.
В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:
канализация и водоснабжение Бердска;
ремонт дворов;
ремонт дорог;
стратегическое развитие Бердска;
новый генеральный план города;
бизнес, промышленность и инвестиции;
экологические проблемы;
строительство;
медицина;
работа администрации;
культура;
архитектура.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Кроме того, вы можете задать свой вопрос по телефону. Обратите внимание, что вопросы по телефону мы будем принимать только в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ. Вопросы по телефону принимаются в среду и в пятницу (9, 11 ,16, 18, 23, 25 и 30 октября) , с 17.00 до 18.00 . Телефон редакции: 8 (383 41) 3-00-10.
Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Не нужно звонить в другое время или другие дни. У нас очень ограничены ресурсы, а постоянные звонки отвлекают от основной работы.
Последний день приема вопросов — 30 октября!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
1. Где живет мэр и как он добирается на работу в Бердске?
2. Кто может отремонтировать ямы на улице Промышленная (за Колорлоном)?
2.Наш город имеет лучшее расположение на реке, но нет хорошего места для отдыха горожан, все берега заняты частниками, и последний кусок перед мостом р.Бердь продают(около кафе"палермо"), имеют ли основание? ведь берега нельзя продавать.
Считаю, что работа Вас как Главы города выполняется достойно.
Испытывает ли "профессиональный голод" администрация и муниципальные организации и учреждения?
Оцените "эффективность" Вашей "команды" и ее работу.
Будете ли претендовать на кресло "Главы города" на следующий период?
Благодарю!
Несете ли вы личную ответственность, в том числе моральную, по данному факту или виноват кто-то другой?
2. Почему и в чем дело ,что нет автобусной остановки по ул. Восточный переулок и маршрута т.е автобусы туда дальше не едут,а ведь там очень много промзон люди едут до работы и с работы ?
2.Освещение не хватает в городе ,есть такие улицы где очень темно ! Посмотрите как в Академгородке все сделано !
1.- В течении всех четырёх лет своей трудовой деятельности в нашем городе, Вы, ежедневно, приезжаете на работу и уезжаете домой следуя по маршруту Новосибирск- Бердск- Новосибирск, минимум пять раз в неделю! Каким образом и за чей счёт происходит списание ГСМ, оплата труда водителю, компенсация моторесурса служебного автомобиля в период его движения за границами города Бердска, города в котором, непосредственно, находится Ваше рабочее место?! Говоря простым, понятным и более доступным языком: "... За чей счёт банкет?! ..." и на каком основании?!
2.- На основании первого вопроса, сразу же и автоматически, возникает другой вопрос!... Поскольку служебный автомобиль увозит Вас после работы домой- в Новосибирск и соответственно, везёт Вас на работу- в Бердск из Новосибирска, то это значит, что и "ночует" служебный автомобиль в Новосибирске, равно, как и находится там же и в выходные дни! Внимание вопрос- сможете ли Вы, теперь доказать и с полной уверенностью уверенностью утверждать, что использование служебного автомобиля в личных целях, полностью и на все сто процентов исключено?!
Заранее ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за чёткий, внятный и вполне исчерпывающий ответ!
3.- Евгений Анатольевич! В народе поговаривают, что у Вас, аж целых ДВА ВОДИТЕЛЯ! Что-то, лично я, не могу припомнить ни одного главы нашего города, который мог позволить себе и бюджету нашего города такую роскошь! Так ли это?! Зачем, для чего, с какой целью и на каком основании?!
Заранее ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за чёткий, внятный и вполне исчерпывающий ответ!
Начисления за мусор за сентябрь отдельными чеками:
1. Получатель: "Экология-Новосибирск Сумма 188 руб.
2. Получатель: УК "..." в чеке за содержание жилья "Вывоз мусора" Сумма 177 рублей.
Что предпринять в такой ситуации?
Следующий вопрос:
Какие нарушения должна совершить УК, чтобы ее законным способом можно было лишить лицензии?
В этом году должны были делать городской парк по программе "Комфортная городская среда", но не сделали. Почему? И понес ли кто-то за это наказание?