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4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска

16:51 20.10.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Редакция начинает традиционный прием вопросов главе города Евгению Шестернину для итогового декабрьского интервью. Принимаем вопросы до 1 ноября. (УСЛОВИЯ, КОНТАКТЫ)

4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска
Евгений Шестернин, мэр Бердска
Сюжет: Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года
4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска

4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру БердскаПо новому генплану построят четыре магистральные дороги в БердскеЕщё 19 новостей

Вот уже 4 года Евгений Шестернин возглавляет власть и город Бердск. Наверняка, у вас накопилось много вопросов в адрес главы Бердска. Евгений Анатольевич ответит на них в эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск» в декабре 2019 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.

В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:
канализация и водоснабжение Бердска;

благоустройство;
ремонт дворов;
ремонт дорог;
стратегическое развитие Бердска;
новый генеральный план города;
бизнес, промышленность и инвестиции;
экологические проблемы;
строительство;
медицина;
работа администрации;
культура;
архитектура.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Кроме того, вы можете задать свой вопрос по телефону. Обратите внимание, что вопросы по телефону мы будем принимать только в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ. Вопросы по телефону принимаются в среду и в пятницу (9, 11 ,16, 18, 23, 25 и 30 октября) , с 17.00 до 18.00 . Телефон редакции: 8 (383 41) 3-00-10.

Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Не нужно звонить в другое время или другие дни. У нас очень ограничены ресурсы, а постоянные звонки отвлекают от основной работы.
Последний день приема вопросов — 30 октября!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!

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От редакции

У вас есть вопросы к мэру?

Евгений, 09 октября 2019 14:12
У меня два вопроса:
1. Где живет мэр и как он добирается на работу в Бердске?
2. Кто может отремонтировать ямы на улице Промышленная (за Колорлоном)?
Юлия, 09 октября 2019 14:37
Планируете ли вы бороться с коррупцией в нашем городе?
Аноним, 09 октября 2019 15:16
Скажите пожалуйста, почему Вы не обращаете внимания на мнение жителей города по поводу местоположения новогодней елки. Верните елку на площадь!!!!!!!!
Аноним, 09 октября 2019 16:51
Возможно ли перенести металлобазу с северного микрорайона. Гремит сильно.
Аноним, 09 октября 2019 16:52
Кому ОТДАЛИ муниципальную землю спортивного лагеря Дельфин, последняя доступная загородная в черте города площадка для спортсменов?????
Аноним, 09 октября 2019 18:02
На какой стадии находится проект "Театр в центре Бердска"?
Аноним, 09 октября 2019 18:12
На какой стадии находится строительство новых фабрик и заводов, для официального трудоустройства жителей города Бердска в Бердске?
Аноним, 09 октября 2019 18:14
Когда планируется, согласно СНИПам, построить муниципальные общественные туалеты в городе Бердск, в количество один туалет на 1000 жителей города Бердск, итого 100 туалетов на 100 000 живых жителей города Бердск?
Аноним, 09 октября 2019 19:00
Когда будут делать велосипедные дорожки, хотя бы те, которые обещали? Когда будет построен мост через Раздельную?
Гость, 09 октября 2019 19:12
Почему в Бердске, окружённом реками, нет городской набережной?! А "льготный арендатор берегов" есть?!
Ярослава, 09 октября 2019 20:30
1.Не ужели за много лет Вы не можете отремонтировать вьезд в г.Бердск(лицо города)
2.Наш город имеет лучшее расположение на реке, но нет хорошего места для отдыха горожан, все берега заняты частниками, и последний кусок перед мостом р.Бердь продают(около кафе"палермо"), имеют ли основание? ведь берега нельзя продавать.
Сергей, 09 октября 2019 20:35
Классный вопрос,который господин " Гость", как говорит наш Президент " Снял с языка".Мы везде и всюду позиционируем себя, как город окруженный с трех сторон водой, при этом не имеем хотя бы пятьсот метров нормальной набережной.Вместо этого имеем на самом красивом месте города железный забор и УБОГУЮ УЛИЦУ ПОПОВА Обратите внимание на это с моста через Бердь и имейте удовольствие проехать ( а лучше преодолеть )улицу Попова. И не надо " Грузить " Бердчан самоотверженной борьбой за справедливость с ггг. Ильюшенко по этому вопросу!
Алексей, 09 октября 2019 20:40
В Бердске очень много проблем. Катастрофа с канализацией, разрушенные больницы, убитые дороги, убогие школьные стадионы и детские площадки, отсутствие комфортного и удобного общественного транспорта. Вы сами как оцениваете свою работу?
Александр, 09 октября 2019 21:52
Хотелось, чтобы мэр вышел из кабинета и прошёл в сторону магазина Лента, напротив администрации и попытался пройтити в сторону загса не сворачивая.... вдоль стены магазина. Это я к тому, что Шестернин случайный человек в кресле мэра. Необходимо мэра выбирать, а не назначать. Косяков за четыре года мэр столько допустил, что им пора заниматся следователям.
Александр, 09 октября 2019 21:57
Когда сделают ограждение от железной дороги с двух сторон на всем протяжении от въезда со стороны Искитима и до пос. Нового...грохот достал от поездов.
Аноним, 09 октября 2019 23:26
Будет ли организована нормальная перевозка людей в следующий дачный сезон? Хочется человеческого отношения к людям, а не огромных очередей на Черемушках на автобус 20. Это ненормально старым людям ездить стоя,да ещё зажатыми со всх сторон.
Ирина, 20 октября 2019 22:47
Добавить. Хотелось, чтобы и коммерческий транспорт ходил на дачи с черёмушек по 2м причинам, 1.не хочется завершать свой дачный сезон, когда город решил, а на улице погоие дни, а в саду есть работа до самых заморозков. 2.Много на дачах проживают семьями с детьми. Становится страшно, когда видишь, как ребёнок по темноте шагает домой на дачу, дркгого жилья нет. Пусть это будет минимум: 2 рейса утром, 2 вечером , 1 в обед. Есть же в этом необходимость!
Ирина, 10 октября 2019 00:40
Доброго времени суток!
Считаю, что работа Вас как Главы города выполняется достойно.
Испытывает ли "профессиональный голод" администрация и муниципальные организации и учреждения?
Оцените "эффективность" Вашей "команды" и ее работу.
Будете ли претендовать на кресло "Главы города" на следующий период?

Благодарю!
Светлана, 10 октября 2019 09:14
Когда будут строить новую школу 9.В городе эта школа уже ветхая.
Риол, 10 октября 2019 09:14
Когда будет строительство квартир?которым положено по очереди и внеочередным (льготникам)очень долго люди ждут
Юлия А., 10 октября 2019 12:11
Назовите три своих главных достижения на посту мера. То, чем вы гордитесь. Только не абстрактно, типа, "улучшил, углубил, развил", а конкретно. Например, построил то, открыл это, отремонтировал вот то, модернизировал вот это. Так чтобы было понятно жителям и они могли сказать: а ведь правда, это у нас произошло при Шестернине!".
Ирина, 10 октября 2019 19:40
«Вопрос мэру» : 1 Когда закончится реконструкция улицы Ленина на участке от Герцена до Спортивной ? 2 Когда появится остановочный павильон на остановке Переезд , по стороне как ехать в сторону улицы Ленина ? 3 Когда начнется ремонт дорог и строительство тротуаров по улицам Калинина и Сибирская ? 4 Нет ли отставания в строительстве нового вокзала и будет ли он построен вовремя ? 5 В следующем году будет сделана реконструкция улицы Первомайская на участке от Вокзальной до Ленина ? 6 Когда перестанут вырубаться под видом санитарной вырубки и застраиваться домами наши городские леса ? 7 Появится ли светофор или мост на переходе через трассу, который находится между магазинами Север и Привоз ( которым пользуются жители домов за железной дорогой ) и можно ли у этого перехода сделать по обоим сторонам остановку для автобусов , и маршруток ? 8 Когда будет благоустроен сквер за домом культуры и появится ли там фонтан ? 9 Будет ли когда нибудь в центре Бердска построена новая взрослая поликлиника , вместо той которая находится на Островского ? 10 Будут ли восстанавливаться наши городские леса ? 11 Появится ли когда нибудь фонтан в парке Победы ? 12 Будет ли когда нибудь отремонтирована дорога и тротуары на улице Комсомольская, на участке от Горького до Лелюха ?
Аноним, 10 октября 2019 23:53
когда подключат бердские автобусы к системе ГЛОНАСС？
Аноним, 11 октября 2019 01:42
когда мэр планирует переехать в город Бердск?
житель, 11 октября 2019 09:26
Сколько инвесторов привлёк в Бердск мэр? Что они создали для Бердска? Является ли МЭР зависимым от местных бизнесменов? Любит ли МЭР как и его бывший начальник разрезать ленточки на новых объектах?
Аноним, 11 октября 2019 10:33
Когда мэрия наведёт порядок с натыкаными ларьками шаурмы сигаретами фруктами стоящими возле дк Родина? Без слез на этот пейзаж смотреть не получается
Аноним, 11 октября 2019 11:54
Когда уберут киоск на Ленина возле магазина Монетка (остановка Магазин)? Там торгуют сигаретами и пивом.
Аноним, 11 октября 2019 11:58
Когда сделают тротуар на Комсомольской от магазина Уют до рынка?
Аноним, 11 октября 2019 12:00
Планируется ли на месте городского парка сделать парк? (то, что сейчас там расположено парком назвать нельзя, так как нет деревьев)? Все деревья вырубили, новых не посадили, а те, что посадили, умерли. На 10 Га площади - дороги в 2 полосы, а из растительности 4 кустика и цветочки. К сожалению, это не парк! Печально! Спасибо за ответ!
Аноним, 11 октября 2019 13:06
Почему не доложили асфальтовое покрытие до конечной остановки несколько метров хотяб до пляжа? Почему асфальт ложили ночью в выходные? Это же двойной тариф оплаты труда по кзот
Елена, 11 октября 2019 13:32
После нанесения разметки и установки дорожных знаков стало невозможно выехать в сторону центра от домов по ул. Красная Сибирь 128, 132, 134, 138, Лунная 4,6,9,10,10а. Оба выезда (между домом 136а и магазином "Продсиб" и между домом Лунная 4 и Красная Сибирь 13 обозначены стрелками, позволяющими выезд только вправо! При этом места для разворота в обратную сторону не предусмотрено! Каким образом жители этих домов могут спокойно выехать на работу в центр, не совершая лишних кругов по микрорайону, и не нарушая ПДД? Развернуться на парковке магазина "Гермес" не всегда представляется возможным, так как очень часто она заполнена машинами, использовать место поворота в сторону дома Красная Сибирь 111 очень затруднительно из-за того, что там оседает грунт и образовалась вполне приличная яма, которая сам по себе поворот делает небезопасным (особенно для машин с небольшим дорожным просветом), не говоря уже про то, чтобы использовать это место для разворота на 180 градусов. Не кажется ли Вам, что данная ситуация не идет в разрез с программой "Комфортная среда", когда такому количеству жителей перечисленных выше домов приходится ежедневно ( и не по одному разу в день) испытывать неудобства, либо идти на нарушение правил ПДД?
Аноним, 11 октября 2019 13:46
Почему Бердск по состоянию на 11.10.2019 не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019/202?
Несете ли вы личную ответственность, в том числе моральную, по данному факту или виноват кто-то другой?
Аноним, 11 октября 2019 18:22
1.Когда сделают дорогу по ул. Промышленная до магазина Колорлон ?
2. Почему и в чем дело ,что нет автобусной остановки по ул. Восточный переулок и маршрута т.е автобусы туда дальше не едут,а ведь там очень много промзон люди едут до работы и с работы ?
Аноним, 11 октября 2019 18:28
1.А вы не хотели бы снять старую рекламу с города , а так же убрать "КАНДАЛЫ " т.е бетонные ограждения в Бердске . Живем как полит.заключенные !
2.Освещение не хватает в городе ,есть такие улицы где очень темно ! Посмотрите как в Академгородке все сделано !
Аноним, 11 октября 2019 18:31
Убитая дорога до микрорайона "Раздольный " ,кода будут делать ?
Гоша, 11 октября 2019 22:30
Газификация города????
Аноним, 12 октября 2019 13:58
Живем на Попова -напротив элеватора.Сташно смотреть на эту серость.Неужели нельзя ее покрасить или побелить?
Геннадий, 12 октября 2019 14:56
Вопросы к мэру: Какие изменения в Устав города Вы хотели бы внести? Есть ли у Вас желание выбраться на второй срок?
Горобец ИП., 13 октября 2019 06:37
«ВОПРОС МЭРУ»: Евгений Анатольевич! Очень хотелось бы знать, и не мне одному, о Вашем личном отношении к людям, которые не держат своего данного слова! Особенно, если эти люди- представители власти! И в частности- чиновники! Заранее ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за чёткий, внятный и вполне исчерпывающий ответ!
Горобец И.П., 13 октября 2019 07:00
«ВОПРОС МЭРУ»: Евгений Анатольевич!

1.- В течении всех четырёх лет своей трудовой деятельности в нашем городе, Вы, ежедневно, приезжаете на работу и уезжаете домой следуя по маршруту Новосибирск- Бердск- Новосибирск, минимум пять раз в неделю! Каким образом и за чей счёт происходит списание ГСМ, оплата труда водителю, компенсация моторесурса служебного автомобиля в период его движения за границами города Бердска, города в котором, непосредственно, находится Ваше рабочее место?! Говоря простым, понятным и более доступным языком: "... За чей счёт банкет?! ..." и на каком основании?!

2.- На основании первого вопроса, сразу же и автоматически, возникает другой вопрос!... Поскольку служебный автомобиль увозит Вас после работы домой- в Новосибирск и соответственно, везёт Вас на работу- в Бердск из Новосибирска, то это значит, что и "ночует" служебный автомобиль в Новосибирске, равно, как и находится там же и в выходные дни! Внимание вопрос- сможете ли Вы, теперь доказать и с полной уверенностью уверенностью утверждать, что использование служебного автомобиля в личных целях, полностью и на все сто процентов исключено?!

Заранее ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за чёткий, внятный и вполне исчерпывающий ответ!
Горобец И.П., 14 октября 2019 07:31
Да! Чуть не забыл! И ещё один вопрос на тему передвижения главы на служебном автомобиле:

3.- Евгений Анатольевич! В народе поговаривают, что у Вас, аж целых ДВА ВОДИТЕЛЯ! Что-то, лично я, не могу припомнить ни одного главы нашего города, который мог позволить себе и бюджету нашего города такую роскошь! Так ли это?! Зачем, для чего, с какой целью и на каком основании?!

Заранее ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН за чёткий, внятный и вполне исчерпывающий ответ!
С. Кубышев, 13 октября 2019 13:12
удалено - все таки статья для сбора вопросов мэру, для ваших мнений по теме, а не для стихов, дело не в анонимности. модератор
С. Кубышев, 13 октября 2019 13:51
Ну тогда у меня только один вопрос. "Когда будут наказаны все причастные к появлению многомиллионных долгов в КБУ?" И как так могло получиться, что прибыльное муниципальное предприятие МУП "Бердский водоканал", практически в одночасье сталом должником? Может Терепа что интересного расскажет? Хотя зря я всё это говорю. Мой вопрос адресован в пустоту. Вот примерно про это мои стихи. И все эти опросы, обычная показуха и видимость работы на благо народа. Уж извините, но это моё мнение, которое я имею право высказывать. Ведь мы же живём в свободном и демократическом государстве. Или в каком-то другом? Уж извините, за столь эмоциональный спич.
Юрий, 13 октября 2019 14:28
А я хорчу принести благодарности нашему мэру. Он отличный руководитель и хозяйственник, только вот жаль он не обладает волшебной палочкой, а так бы в МИГ исполнил все выше указанные желания. Город по факту достался с убитыми коммуникациями и подобное. Всегда он с людьми и всегда старается придти на помощь. это я не голословно говорю. Ну а вот предприятия промышленные для работы Бердчан это наверное главное на сегодня.
Джес, 13 октября 2019 17:03
Почему продолжают вырубаться сосны? На базе Метелица сложены спилинные сосны, вполне здоровые в пяти местах по 15 - 20 штук. Неужели вам все равно, что редеет бор?
Аноним, 13 октября 2019 17:54
Уважаемый мэр, этот вопрос можно задать Вам, или по схеме с ответами в 10-дневный/месячный сроки по очереди: В УК, в ГЖИ, В ЖКХ мэрии, в СК, в прокуратуру, президенту, ЕСПЧ.
Начисления за мусор за сентябрь отдельными чеками:
1. Получатель: "Экология-Новосибирск Сумма 188 руб.
2. Получатель: УК "..." в чеке за содержание жилья "Вывоз мусора" Сумма 177 рублей.
Что предпринять в такой ситуации?

Следующий вопрос:
Какие нарушения должна совершить УК, чтобы ее законным способом можно было лишить лицензии?
Лёка, 16 октября 2019 13:59
Совет (пока будете ждать ответ мэра), очень рекомендую: для начала надо просто обратиться по телефону в "Экологию-Новосибирск" (который указан в платежке). Вам дадут разъяснение. Знаю по своему опыту, также были начисления в сентябре дважды и из "Экологии" и из УК с указанием двух разных счетов. Еще в платежке указан сайт "Экологии", на котором размещен перечень домов, имеющих прямые договора, и посмотреть, есть ли в перечне ваш дом. От этого зависит, кому вы должны платить.
Аноним, 13 октября 2019 20:48
когда на Белокаменный пустят маршрутки?
Пенсионер, 14 октября 2019 00:54
Вопрос простой. При принятии решений вы занимаете нейтралитет. Могут ли жители Бердска на вас расчитывать?
Евгений, 14 октября 2019 09:15
Вопрос МЭРУ:
В этом году должны были делать городской парк по программе "Комфортная городская среда", но не сделали. Почему? И понес ли кто-то за это наказание?

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