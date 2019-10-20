Фотомарафон «Моя мама» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»

24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон «Моя мама».
Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!
Возможно, кто-то захочет вспомнить любимого человека, который уже покинул мир, присылайте тоже. Мама всегда в нашем сердце! И связь с ней не рвется ни на минуту даже если она уже далеко – там за облаками.
20 ноября мы опубликуем фотомарафон в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете подарить мамочке уникальный подарок или просто подарить минуты радости самому себе.
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мама». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы в месте с мамой.
Кроме газеты мы разместим альбом «Моя мама» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 ноября 2019 года. Ждем!