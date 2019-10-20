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Фотомарафон «Моя мама» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»

14:55 20.10.2019 Фото: фото из архива редакции
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К Дню матери, который будет отмечать в России 24 ноября, мы объявляем традиционный проект, посвященный самому важному человеку на земле — маме! Ждем фото! Спешите!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск
Мама Полухина Татьяна Алексеевна и дочь Анастасия
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

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24 ноября мы будем отмечать День матери. Мы объявляем уже ставший традиционным фотомарафон «Моя мама».
Мы ждем от вас фотографию мамы, причем мама может быть современной (фото последних лет), а можете присылать маму молодую (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с самым близким человеком)! Фотографии могут быть разными – портреты, жанровые, неожиданные, селфи с мамой, мама в кругу детей/внуков/семьи. Главное – с вашей мамой!
Возможно, кто-то захочет вспомнить любимого человека, который уже покинул мир, присылайте тоже. Мама всегда в нашем сердце! И связь с ней не рвется ни на минуту даже если она уже далеко – там за облаками.

20 ноября мы опубликуем фотомарафон в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете подарить мамочке уникальный подарок или просто подарить минуты радости самому себе.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя мама». Подпишите имя мамы и по желанию – фамилию. На фото можете быть и вы в месте с мамой.
Кроме газеты мы разместим альбом «Моя мама» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 ноября 2019 года. Ждем!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Это моя мама Попова Галина Ивановна и я — дочь Ольга

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Панюкова Ольга Михайловна

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Галина Лепс

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Моя мама самая лучшая в мире!!!Мама замечательная бабушка 3-х внучек.Мы её очень любим!Дай Бог здоровья!!!

Фотомарафон «Моя мама» стартует на Курьер.Среда.Бердск

Добрый день! Казачкова Татьяна Дмитриевна наша дорогая мамочка, почётный работник образования,обладатель благодарности Президента, завуч и супер педагог школы #8

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