Задержка: продлили приостановку выплат по советским вкладам до 2023 года в России

Правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России. Объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,2 трлн рублей, в 2022 году — 49,1 трлн рублей.

Комитет Госдумы по финрынку одобрил продление приостановки выплат по советским вкладам

Согласно документу, заморозка компенсаций продлится до 1 января 2023 года.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года. Законопроект, который является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год, внесен правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 22 октября.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2020 году 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,2 трлн рублей, в 2022 году — 49,1 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ. «Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2022 годов», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.

В ходе обсуждения вопроса первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский предложил создать при комитете рабочую группу по урегулированию вопроса компенсации советских вкладов Сбербанка. Глава комитета Анатолий Аксаков поддержал это предложение с тем, чтобы рабочую группу возглавил Дивинский.

Источник: ТАСС