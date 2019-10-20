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Воскрешение: «умершая» после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет

15:16 20.10.2019 Фото: pixabay.com
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Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.

Воскрешение: умершая после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет
В США считавшаяся умершей после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет

Жительница США Тина Бехарано обнаружила, что у нее есть 29-летний ребенок, которого она считала умершим после родов. Об этом сообщает KMPH-TV.
Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.
В 2018 году Тина получила электронное письмо от незнакомца. Он сделал тест ДНК и узнал, что она его биологическая мать. Оказалось, что Кристин не умерла. Ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Позднее ребенок Бехарано сменил пол и стал мужчиной.

«Мне все равно, сменил он пол или не сменил. Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив», — говорит Тина Бехарано.

Тина и Кристин надеются, что их история вдохновит другие семьи не сдаваться в поисках своих близких.

Источник: РИА Новости

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А зачем мать так обманула дочь?

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