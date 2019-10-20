Воскрешение: «умершая» после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет

Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.

В США считавшаяся умершей после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет

Жительница США Тина Бехарано обнаружила, что у нее есть 29-летний ребенок, которого она считала умершим после родов. Об этом сообщает KMPH-TV.

Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.

В 2018 году Тина получила электронное письмо от незнакомца. Он сделал тест ДНК и узнал, что она его биологическая мать. Оказалось, что Кристин не умерла. Ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Позднее ребенок Бехарано сменил пол и стал мужчиной.



«Мне все равно, сменил он пол или не сменил. Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив», — говорит Тина Бехарано.

Тина и Кристин надеются, что их история вдохновит другие семьи не сдаваться в поисках своих близких.

Источник: РИА Новости