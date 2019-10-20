Стоп-кэш: Молодежь и состоятельные россияне готовы полностью отказаться от наличных

Не готовы целиком отказаться от бумажных денег пенсионеры, работники сферы обслуживания и люди с доходом ниже 20 тыс. рублей.

Опрос: почти половина российской молодежи готова полностью отказаться от наличных

При этом по данным платежной системы «Мир», не готовы целиком отказаться от бумажных денег пенсионеры, работники сферы обслуживания и люди с доходом ниже 20 тыс. рублей.

Половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от наличных, свидетельствуют результаты опроса платежной системы «Мир», с которыми ознакомился ТАСС.

«Почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет готова полностью отказаться от использования наличных. Кроме того, не нужны бумажные деньги примерно половине людей с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена», — говорится в исследовании.

При этом не готовы целиком отказаться от бумажных денег пенсионеры (81%), работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тыс. рублей (64%).

Наиболее привержены наличным деньгам жители Северо-Западного федерального округа (65%), а самым «безналичным» федеральным округом РФ оказался Дальневосточный — 43% его жителей готовы отказаться от наличных.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирины Лобановой, большинство респондентов обосновывают нежелание отказаться от наличных тем, что безналичную оплату принимают не везде, особенно в небольших торговых и сервисных предприятиях. Тем не менее у 94% россиян оформлена хотя бы одна банковская карта, добавила Лобанова.

Согласно опросу, единственной категорией, где наличными платят чаще, чем картами, является общественный транспорт. Такое мнение высказали 64% респондентов, причем преимущественно из небольших городов, где возможность оплаты проезда картами недостаточно развита.

В рамках исследования проводился личный опрос путем анкетирования, репрезентативная выборка составила 1200 человек.

Источник: ТАСС