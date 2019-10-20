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Позорище: прыгают через огромную лужу посетители бизнес-центра в Бердске

11:46 20.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Бизнесмены не могут договориться между собой о благоустройстве территории, поэтому путь в их вотчину покрыт колдобинами и лужами.

Позорище: прыгают через огромную лужу посетители бизнес центра в Бердске
Прямо возле крыльца бизнес-центра образовалась большая лужа

Огромные лужи перекрыли путь сотрудникам и посетителям бизнес-центра в Бердске.

— Здание в семь этажей. Здесь находится столько офисов разных организаций. Тысячи людей сюда приходят. И не только бердчане. Но позорище — к бизнес-центру не подойти. Дорога вся разбита. Как только пройдет дождь, появляются лужи-озера, прямо перед самым входом в этот бизнес-центр. Где еще можно проскользнуть — припаркованы автомобили. Приходится идти по грязи. Да еще машины в спину тебе гудят, мол, уйди с дороги, которая одна на всех: и для пешеходов, и для автомобилей. Утешает лишь одно, хотя бы не обрызгают, ведь на такой разбитой дороге сильно не разгонишься. Люди ведут бизнес. Неужели нельзя сложиться по «пять копеек» и сделать нормальный подход хотя бы в районе крыльца бизнес-центра. Не на лодке же к нему подплывать? Понятно, что дорога не муниципальная, но и власти могут сделать замечание — чего ж город позорить? — возмущался Иван Лебедев.

Иван четко описал ситуацию. Днем 17 октября из-за луж и постоянно курсирующих машин было довольно проблематично не вымазать и не замочить обувь, чтобы добраться до крыльца бизнес-центра. А иногда и оказаться в луже. Было чудесное сухое местечко, засыпанное щебнем. Ан, нет. Не для пешеходов — для автомобиля. Автомобиль и лужа. Вот спасительная лазейка — между стеной здания и машиной осталось немного места, чтобы пройти, правда по грязи.

Автор видео Галина Панчева

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, можно будет поговорить по этому поводу, и уже разговаривали несколько раз.

— Там сидят много бизнесменов, которые не могут договориться между собой. Один или два брать на себя это не хотят. Поэтому ситуация и не меняется. К нам обращались сами предприниматели, мол, что-то сделайте. А что мы можем сделать? Нужно им самим создать управляющую компанию. Кого-то нанять. Чтобы убирали, вывозили снег, мыли и так далее. Эту УК нужно содержать. И она будет созидающей силой, которая поможет решить все вопросы, в том числе и благоустройства. Мы в плане организации готовы предоставить специалистов. Но нам нужна чья-то инициатива, сами ее мы проявить не можем, — объяснил Владимир Захаров.

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От редакции

К вашей организации поход благоустроен?

Да уж.., 20 октября 2019 12:00
Вот такие у нас "бизнесмены". Даже для собственного удобства за копейку удавятся.)

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