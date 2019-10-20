Госдума отменит бумажные свидетельства на поверку счетчиков

В Госдуму внесен документ, согласно которому бумажные свидетельства на поверку счетчиков будут заменены на электронную отметку в базе данных Росстандарта.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», – рассказал изданию руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.