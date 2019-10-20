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Госдума отменит бумажные свидетельства на поверку счетчиков

00:08 20.10.2019 Фото: pixabay.com
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Электронная запись на портале госуслуг будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки.

Госдума отменит бумажные свидетельства на поверку счетчиков

Бумажные свидетельства поверки счетчиков будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета

В Госдуму внесен документ, согласно которому бумажные свидетельства на поверку счетчиков будут заменены на электронную отметку в базе данных Росстандарта.
Бумажные свидетельства будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки», – рассказал изданию руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
По словам авторов документа, переход на электронную фиксацию затруднит манипуляции мошенников с бумажными свидетельствами.
Источник: Радио SPUTNIK
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