Бердская «неотложка» попала в ДТП на перекрёстке

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 20 октября, на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Маяковского. — Водитель иномарки решил преодолеть перекрёсток на красный сигнал светофора, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Евгений Ненашев. — Водители транспортных средств не пострадали. — Она была без пациентов. Её утащила в гараж «дежурка», приехавшая из ЦГБ, — добавил аварком.
Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» следовал по Красной Сибири в сторону Микрорайона и столкнулся с выезжавшей на перекрёсток со стороны микрорайона «Молодёжный» скорой медицинской помощью бердской ЦГБ.
От касательного удара внедорожник развернуло на скользкой проезжей части, а «неотложка», по передней части которой прошёлся автомобиль нарушителя, лишилась переднего бампера и радиатора. Продолжать путь далее самостоятельно «скорая» не смогла.
ДТП без пострадавших произошло сегодня, 20 октября, на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Маяковского.
— Водитель иномарки решил преодолеть перекрёсток на красный сигнал светофора, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Евгений Ненашев. — Водители транспортных средств не пострадали.
— Она была без пациентов. Её утащила в гараж «дежурка», приехавшая из ЦГБ, — добавил аварком.
Фото Евгения Ненашева, видео АвтоБердск