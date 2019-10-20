Бердская «неотложка» попала в ДТП на перекрёстке
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Бердская «неотложка» попала в ДТП на перекрёстке

1:09:2110/20/2019
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ДТП без пострадавших произошло сегодня, 20 октября, на регулируемом пересечении улиц Красная Сибирь и Маяковского.


Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» следовал по Красной Сибири в сторону Микрорайона и столкнулся с выезжавшей на перекрёсток со стороны микрорайона «Молодёжный» скорой медицинской помощью бердской ЦГБ.

— Водитель иномарки решил преодолеть перекрёсток на красный сигнал светофора, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Евгений Ненашев. — Водители транспортных средств не пострадали.
От касательного удара внедорожник развернуло на скользкой проезжей части, а «неотложка», по передней части которой прошёлся автомобиль нарушителя, лишилась переднего бампера и радиатора. Продолжать путь далее самостоятельно «скорая» не смогла.

— Она была без пациентов. Её утащила в гараж «дежурка», приехавшая из ЦГБ, — добавил аварком.

Фото Евгения Ненашева, видео АвтоБердск

Источник: svidetel24.info

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