В проблемный дом-новостройку 11 по ул.К.Маркса КБУ дал отопление в Бердске

Третий год застройщик не сдает дом. Жители оказались заложниками ситуации.

В доме №11 на ул. К. Маркса стало тепло

19 октября в 9.00 поступило тепло в квартиры дома по ул.К.Маркса,11 в Бердске.

— -Это временное решение стало возможным в результате ряда совещаний, которые провели в администрации с участием МУП КБУ и застройщика, — отметил замглавы Владимир Захаров. И уже сегодня на фоне снижения температуры воздуха жители обеспечены благоприятными условиями проживания.

Вот уже три года проектно-строительная компания «Капитал» не может сдать дом № 11 по ул. Карла Маркса в эксплуатацию. Причина тому — несоответствие технической документации. Вместо жилой 5-этажки с 6-м этажом предназначенным под техническое назначение, в центре Бердска вырос 6-этажный дом с мастерскими для художников.

Заложниками ситуации оказались дольщики, которые взяли крупную сумму в банке и вложились в строительство дома. Сегодня из 60 квартир в дом переехали не более 25 семей.