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В проблемный дом-новостройку 11 по ул.К.Маркса КБУ дал отопление в Бердске

15:07 20.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Третий год застройщик не сдает дом. Жители оказались заложниками ситуации.

В проблемный дом новостройку 11 по ул.К.Маркса КБУ дал отопление в Бердске
В доме №11 на ул. К. Маркса стало тепло

19 октября в 9.00 поступило тепло в квартиры дома по ул.К.Маркса,11 в Бердске.

— -Это временное решение стало возможным в результате ряда совещаний, которые провели в администрации с участием МУП КБУ и застройщика, — отметил замглавы Владимир Захаров. И уже сегодня на фоне снижения температуры воздуха жители обеспечены благоприятными условиями проживания.

Вот уже три года проектно-строительная компания «Капитал» не может сдать дом № 11 по ул. Карла Маркса в эксплуатацию. Причина тому — несоответствие технической документации. Вместо жилой 5-этажки с 6-м этажом предназначенным под техническое назначение, в центре Бердска вырос 6-этажный дом с мастерскими для художников.

Заложниками ситуации оказались дольщики, которые взяли крупную сумму в банке и вложились в строительство дома. Сегодня из 60 квартир в дом переехали не более 25 семей.

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