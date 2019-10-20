20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске

15:23 20.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Но все лишь на несколько часов. Причина — проведениее плановых работ по замене участков трубопроводов.

21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске
Об отключении отопления у потребителей от ЦТП-12, в связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов

21 октября в связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение отопления у потребителей от ЦТП-12 (ул.Вокзальная, 52, ул.Ленина, 83, 85, 87, ул.Герцена, 6,ул.Горького, 1,3,5, Д/сад № 17, Лицей №6) с 09-00ч . до 14-00 ч., ориентировочно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш двор перекопан?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске
15:23 20-10-2019
21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске
Воскрешение: "умершая" после рождения дочь нашла мать спустя 29 лет
15:16 20-10-2019
Воскрешение:
Стоп-кэш: Молодежь и состоятельные россияне готовы полностью отказаться от наличных
15:13 20-10-2019
Стоп-кэш: Молодежь и состоятельные россияне готовы полностью отказаться от наличных
БердскВ проблемный дом-новостройку 11 по ул.К.Маркса КБУ дал отопление в Бердске
15:07 20-10-2019
В проблемный дом-новостройку 11 по ул.К.Маркса КБУ дал отопление в Бердске
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
14:55 20-10-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на
Задержка: продлили приостановку выплат по советским вкладам до 2023 года в России 2
11:50 20-10-2019
Задержка: продлили приостановку выплат по советским вкладам до 2023 года в России
БердскПозорище: прыгают через огромную лужу посетители бизнес-центра в Бердске 1
11:46 20-10-2019
Позорище: прыгают через огромную лужу посетители бизнес-центра в Бердске
Пациента вытащили из горящей палаты. 160 пациентов эвакуировали из пожара в больнице в Новосибирске 1
09:44 20-10-2019
Пациента вытащили из горящей палаты. 160 пациентов эвакуировали из пожара в больнице в Новосибирске
Госдума отменит бумажные свидетельства на поверку счетчиков
00:08 20-10-2019
Госдума отменит бумажные свидетельства на поверку счетчиков
К чему приводит злоупотребление сахаром?
23:25 19-10-2019
К чему приводит злоупотребление сахаром?