21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске

Но все лишь на несколько часов. Причина — проведениее плановых работ по замене участков трубопроводов.

Об отключении отопления у потребителей от ЦТП-12, в связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов 21 октября в связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение отопления у потребителей от ЦТП-12 (ул.Вокзальная, 52, ул.Ленина, 83, 85, 87, ул.Герцена, 6,ул.Горького, 1,3,5, Д/сад № 17, Лицей №6) с 09-00ч . до 14-00 ч., ориентировочно.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Ваш двор перекопан? Ответить