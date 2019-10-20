21 октября в связи с проведением плановых работ по замене участков трубопроводов, будет произведено отключение отопления у потребителей от ЦТП-12 (ул.Вокзальная, 52, ул.Ленина, 83, 85, 87, ул.Герцена, 6,ул.Горького, 1,3,5, Д/сад № 17, Лицей №6) с 09-00ч . до 14-00 ч., ориентировочно.
21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске
15:23 20.10.2019
Но все лишь на несколько часов. Причина — проведениее плановых работ по замене участков трубопроводов.
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