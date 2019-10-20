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Грязные руки читателя закрыли типографию «Крестьянин»: очередной суд в Ростове-на-Дону

18:36 20.10.2019 Фото: www.krestianin.ru
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21 октября в Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней.

Грязные руки читателя закрыли типографию Крестьянин: очередной суд в Ростове на Дону

Работа типографии «Крестьянин» приостановлена на тридцать дней по решению Мясниковского районного суда

21 октября решится судьба типографии «Крестьянин»,  которую закрыли 8 октября по решению суда. А суд стал последствием жалобы анонима в Роспотребнадзор на грязь от типографской краски, когда он взял в руки газету.

В понедельник, 21 октября в Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней, рассказала гендиректор ИД «Крестьянин» Ирина Самохина «Курьер.Среда.Бердск».

Приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера.

Напомним, всё это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянин» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати №25 газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».

Коллектив ИД «Крестьянин» и его типографии очень признателен за поддержку коллегам-журналистам со всей России, общественным организациям, в том числе АНРИ, Союзу журналистов России, ГИПП, Ассоциации защиты бизнеса.

— Мы не знаем, чем закончится очередная история закрытия нашей типографии, — говорит Ирина Самохина, генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин», но думаем, что это не должно повториться ни с одним малым предприятием в стране-когда по странной жалобе недобросовестных конкурентов, с использованием госструктур и суда можно в два счёта разрушить успешный бизнес.

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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 20 октября 2019 18:40
Судьи чисторучки

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