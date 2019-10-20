Очередной раз полыхала бесхозная сторожка напротив телецентра в Бердске

Очевидцы уговаривали корреспондента «Свидетеля», оказавшегося по случаю замены колёс в гуще событий, не вызывать пожарных, мол, «пусть она уже догорит дотла». Но журналист ослушался и вызвал бригаду брандмейстеров на место происшествия. Заодно удалось зафиксировать на видео слаженную работу бердских пожарных. Пожар в бесхозной сторожке на такой же бесхозной территории в районе торгового центра Микрорайона и местного телецентра начался около 15 часов сегодня 20 октября. Добавим, что сторожка уже горела в этом году. Как тогда, в июне, так и сегодня, её горение вынуждены были наблюдать и клиенты шиномонтажной мастерской, расположенной неподалёку, и покупатели из «Продсиба» в торговом центре Микрорайона. — Не вызывай пожарных, пусть уже догорит дотла, — в шутку обратился к корреспонденту «Свидетеля» хозяин шиномонтажки. Пожарные приехали по вызову в составе двух экипажей и, оперативно раскинув шланги, мигом затушили полыхающий «бесхоз». Ребятишки, прибежавшие ранее к дядям на шиномонтажку с просьбой вызвать пожарных, рассказали сайту «Свидетель», что видели сразу после возникновения пожара несколько подростков «ростом с вас», убегавших с бесхозной территории прочь. К слову напомним, что судьба территории за забором у торгового центра Микрорайона властями Бердска предрешена. Здесь будут возведены многоэтажки. — Скорее бы уже пришёл хозяин на эту территорию, — узнав о планах власти, сказал нашему изданию хозяин шиномонтажной мастерской. — Достали уже эти пожары. Только от работы отвлекают. И нас, и пожарных.
Очевидцы уговаривали корреспондента «Свидетеля», оказавшегося по случаю замены колёс в гуще событий, не вызывать пожарных, мол, «пусть она уже догорит дотла».
Но журналист ослушался и вызвал бригаду брандмейстеров на место происшествия. Заодно удалось зафиксировать на видео слаженную работу бердских пожарных.
Пожар в бесхозной сторожке на такой же бесхозной территории в районе торгового центра Микрорайона и местного телецентра начался около 15 часов сегодня 20 октября. Добавим, что сторожка уже горела в этом году. Как тогда, в июне, так и сегодня, её горение вынуждены были наблюдать и клиенты шиномонтажной мастерской, расположенной неподалёку, и покупатели из «Продсиба» в торговом центре Микрорайона.
— Не вызывай пожарных, пусть уже догорит дотла, — в шутку обратился к корреспонденту «Свидетеля» хозяин шиномонтажки.
Пожарные приехали по вызову в составе двух экипажей и, оперативно раскинув шланги, мигом затушили полыхающий «бесхоз».
Ребятишки, прибежавшие ранее к дядям на шиномонтажку с просьбой вызвать пожарных, рассказали сайту «Свидетель», что видели сразу после возникновения пожара несколько подростков «ростом с вас», убегавших с бесхозной территории прочь.
К слову напомним, что судьба территории за забором у торгового центра Микрорайона властями Бердска предрешена. Здесь будут возведены многоэтажки.
— Скорее бы уже пришёл хозяин на эту территорию, — узнав о планах власти, сказал нашему изданию хозяин шиномонтажной мастерской. — Достали уже эти пожары. Только от работы отвлекают. И нас, и пожарных.
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