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Пять смытых водой дамб построены незаконно на золотом прииске в поселке Щетинкино Красноярского края

19:07 20.10.2019 Фото: ГУ МЧС, СК РФ
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Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения. Погибли 15 человек, госпитализированы в медицинские учреждения 14 пострадавших.

Пять смытых водой дамб построены незаконно на золотом прииске в поселке Щетинкино Красноярского края
Дамбы прорвало ночью, когда люди спали в общежитиях

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает сайт СК РФ.

В ходе допросов директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, свидетелей и очевидцев, а также изучения изъятой в ходе обысков и запрошенной у контролирующих органов документации выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели. Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Пять смытых водой дамб построены незаконно на золотом прииске в поселке Щетинкино Красноярского края

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае допрошены подозреваемые

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет ни какого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
19 октября 2019 года в ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 15 человек, госпитализированы в медицинские учреждения 14 пострадавших.

В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

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