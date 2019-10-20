11-летняя девочка чуть не умерла от голода в многодетной семье в Орле

В настоящее время 8 детей из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. истощенная девочка находится в больнице.

Ребенок чуть не умер от голода

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, многодетная семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей, проживала в Орловском районе Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако, должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в связи с чем 11-летняя девочка из этой семьи была доставлена в медицинское учреждение города Орла в истощенном состоянии.

В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи. Расследование уголовного дела продолжается.