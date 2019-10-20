«Я изменил жене»: авто с недвусмысленной «аэрографией» появился на стоянке в Бердске
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«Я изменил жене»: авто с недвусмысленной «аэрографией» появился на стоянке в Бердске

7:05:0710/20/2019
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Сторож паркинга заявил сайту «Свидетель», что размалёванную со всех сторон злобной надписью машину он увидел рано утром, когда пришёл на службу.

Судя по записи в журнале, «Ниссан» приехал на стоянку вчера, 19 октября, вечером. Сдал иномарку на хранение, по словам сторожа, мужчина.

— Завтра утром он собирается её забрать и уехать на покраску, — добавил страж парковочного пространства и в сердцах констатировал: — Что попало делают бабы!

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Источник: svidetel24.info

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