«Я изменил жене»: авто с недвусмысленной «аэрографией» появился на стоянке в Бердске

Сторож паркинга заявил сайту «Свидетель», что размалёванную со всех сторон злобной надписью машину он увидел рано утром, когда пришёл на службу. Судя по записи в журнале, «Ниссан» приехал на стоянку вчера, 19 октября, вечером. Сдал иномарку на хранение, по словам сторожа, мужчина. — Завтра утром он собирается её забрать и уехать на покраску, — добавил страж парковочного пространства и в сердцах констатировал: — Что попало делают бабы! Фото автора
Сторож паркинга заявил сайту «Свидетель», что размалёванную со всех сторон злобной надписью машину он увидел рано утром, когда пришёл на службу.
Судя по записи в журнале, «Ниссан» приехал на стоянку вчера, 19 октября, вечером. Сдал иномарку на хранение, по словам сторожа, мужчина.
— Завтра утром он собирается её забрать и уехать на покраску, — добавил страж парковочного пространства и в сердцах констатировал: — Что попало делают бабы!
Фото автора