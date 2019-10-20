В пожаре погибли пять детей и двое взрослых: видео задержания подозреваемого в поджоге квартиры выложил СК

Трагедия произошла в Ярославской области в Ростове. В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения.

В Ярославской области задержан подозреваемый в убийстве семи человек, в том числе пятерых детей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области продолжается расследование уголовного дела о гибели семи человек, в том числе пятерых детей, в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове, сообщает сайт СК РФ.

В ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение установлены следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска.