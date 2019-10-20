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Считавшего пропавшим тракториста-бульдозериста после прорыва дамбы нашли живым в Красноярском крае

19:42 20.10.2019 Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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По предварительным данным, мужчина не пострадал, его сейчас опрашивают сотрудники полиции.

Считавшего пропавшим тракториста бульдозериста после прорыва дамбы нашли живым в Красноярском крае
Одного из шести пропавших после прорыва дамбы под Красноярском нашли живым

Полиция обнаружила живым гражданина, бывшего в списке из шести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

«Найден живым один из предполагаемых пропавших людей, мужчина 1985 года, тракторист-бульдозерист. Сотрудники полиции увидели его в районе поселка и установили, что он числится пропавшим без вести», — сообщили в МВД.

По предварительным данным, мужчина не пострадал, его сейчас опрашивают сотрудники полиции.

В региональном главке МЧС журналистам сообщили, что его не учли в списке. «Он не найден, при проведении следственно-оперативных мероприятий и корректировке списков тех, кто был во время ЧС, оказалось, что человек был, скажем так, пропущен при учете или не посчитан», — пояснили в ведомстве.

Дело о прорыве дамбы
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании. В красноярском офисе золотодобывающей компании «Сисим», которая входит в холдинг «Сибзолото» и которой принадлежало предприятие, прошли обыски — правоохранители изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников. Директор компании «Сисим», а также две сотрудников, задержаны.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.

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