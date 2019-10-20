Надписями «Я изменил жене» и «Нечего изменять жене» разрисовали Nissan жителю Новосибирска

Позже эту машину пригнали в Бердск, спрятав под навесом на парковке в Микрорайоне Бердска.

Изменил жене — такой надписью украсили авто

19 октября в паблике «Инцидент. Новосибирск» подписчик Егор выложил фото иномарки, которая разрисована из баллончика со всех сторон.

Автомобиль с надписями о неверном супруге обнаружил наш подписчик у дома №9 на улице Ясный берег. «Краска вроде как нестираемая», — добавил мужчина.

На авто красуются крупные буквы, при прочтении которых можно сложить слова в предложения: «Я изменил жене», «Нечего изменять жене». Автор украсили графикой со всех сторон.

Позже автомобиль пригнали на парковку в Микрорайон Бердска. Поместили под навес. Мужчина, пригнавший авто, собирался забрать ее 20 октября и отдать в покраску.

Изменил жене — такой надписью украсили авто