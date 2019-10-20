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Надписями «Я изменил жене» и «Нечего изменять жене» разрисовали Nissan жителю Новосибирска

20:32 20.10.2019 Фото: Инцидент. Новосибирск
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Позже эту машину пригнали в Бердск, спрятав под навесом на парковке в Микрорайоне Бердска.

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска
Изменил жене — такой надписью украсили авто

19 октября в паблике «Инцидент. Новосибирск» подписчик Егор выложил фото иномарки, которая разрисована из баллончика со всех сторон.

Автомобиль с надписями о неверном супруге обнаружил наш подписчик у дома №9 на улице Ясный берег. «Краска вроде как нестираемая», — добавил мужчина.

На авто красуются крупные буквы, при  прочтении которых можно сложить слова в предложения: «Я изменил жене», «Нечего изменять жене». Автор украсили графикой со всех сторон.

Позже автомобиль пригнали на парковку в Микрорайон Бердска. Поместили под навес. Мужчина, пригнавший авто, собирался забрать ее 20 октября и отдать в покраску.

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска

Изменил жене — такой надписью украсили авто

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска

Изменил жене — такой надписью украсили авто

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От редакции

Вот обидел так обидел!

Аноним, 20 октября 2019 20:41
Да, вот так и женись
p.s. баллончик вроде так смывается, не надо красить.
Я, 20 октября 2019 21:35
Браво автору!!!
Новый мэр, 20 октября 2019 23:26
А чё не написала "муж меня не хочет" ?
Медея, 20 октября 2019 23:32
Надо было ещё ему двери,капот и багажник монтажной пеной заменить
Аноним, 20 октября 2019 23:33
Запенить

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