Мозг не спит: когда мы спим, мозг формирует нашу память

Во сне мозг активен почти так же, как и во время бодрствования, проводя обмен информацией.

Мы помним, когда спим: ученые выяснили, как стабилизируются воспоминания

Специалисты Центра междисциплинарных исследований биологии выяснили особенности сна человека. В то время, когда человек спит, мозг, точнее его кора, находится в состоянии активности. Исследователи выяснили, что во время сна происходит изоляция нейронных узлов, которые формируют долговременную память. Во сне мозг активен почти так же, как и во время бодрствования, проводя обмен информацией.

За этим процессом следует этап, который ученые называют «дельта волной». В это время наступает период молчания, а за ним следует очередной этап глубокого сна. В его процессе корковые цепи формируют стабильные воспоминания. Какова роль дельтовых волн в этом процессе — для ученых остается загадкой.

И каковы причины последовательности обмена информации — исследователям тоже пока не ясно. Во сне активность нейронов головного мозга не прекращается. Это наблюдение дается основу предполагать, что в процессе сна мозг ведет «расчеты», формируя скрытую глубинную память, защищенную от внешних воздействий. Специалисты выяснили, что во время формирования дельтовых волн нейроны образуют некие сборки, кодирующие информацию.

Это похоже на сбор памяти, и фактически небольшое количество нейронов способны выполнять важные расчеты, будучи защищенными от внешних воздействий — обоняния, осязания, восприятия окружающего мира, которые переживает человек вне состояния сна. Группы дельта-волн, образованные из нейронов, формируют пространственные воспоминания на протяжении дня, а затем консолидируются в долговременную память.

Это удалось выяснить в результате экспериментов, проведенных на лабораторных крысах. Когда группы нейронов были изолированы, крысам была стабилизирована память, что привело к успеху — на следующий день они в деталях помнили события предыдущего дня.

Результаты исследований меняют понимание коры головного мозга. Дельта-волны являются средством селективной изоляции блоков отдельных групп нейронов, которые формируют долговременную память.

Источник: ekovolga.com