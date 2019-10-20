20.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Никогда есть нельзя: Исключи рафинированную муку, ветчину, грудинку и низкожировую молочку из меню

21:07 20.10.2019 Фото: Pixabay
1

По мнению диетолога Пилар Эскер, употребление пары бокалов вина или пива в день (и зачастую — якобы в «лечебных» целях) здоровью только навредит.

Никогда есть нельзя: Исключи рафинированную муку, ветчину, грудинку и низкожировую молочку из меню
Оказалось. ветчина вредна

Специалисты из Испании считают заблуждением распространенное мнение о том, что есть можно все, что хочется, но в меру. Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. Об этом пишет La Vanguardia.

К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку. Ее лучше заменить цельнозерновой.
— При переработке зерновых исключаются клетчатка и другие питательные вещества, в дополнение к тому факту, что очищенные продукты имеют высокий гликемический индекс, — отметила диетолог Мария Мерино, добавив, что такая еда истощает поджелудочную железу и в перспективе это грозит развитием диабета.

В список также попали молочные продукты с низким содержанием жира (в них добавляют сахар), ветчины и грудинка.

— В той же ветчине самого мяса 50%, а остальные — это добавки, крахмал и другие вредные «начинки», поэтому ее лучше заменить в бутерброде на хумус, гуакамоле, яйцо, овощной паштет, ореховые сливки, тахини, — посоветовала Мария Мерино.

По мнению диетолога Пилар Эскер, употребление пары бокалов вина или пива в день (и зачастую — якобы в «лечебных» целях) здоровью только навредит.

Источник: РГ

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что из перечисленного едите вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Никогда есть нельзя: Исключи рафинированную муку, ветчину, грудинку и низкожировую молочку из меню
21:07 20-10-2019
Никогда есть нельзя: Исключи рафинированную муку, ветчину, грудинку и низкожировую молочку из меню
Мозг не спит: когда мы спим, мозг формирует нашу память
20:44 20-10-2019
Мозг не спит: когда мы спим, мозг формирует нашу память
БердскНадписями "Я изменил жене" и "Нечего изменять жене" разрисовали Nissan жителю Новосибирска 5
20:32 20-10-2019
Надписями
Считавшего пропавшим тракториста-бульдозериста после прорыва дамбы нашли живым в Красноярском крае
19:42 20-10-2019
Считавшего пропавшим тракториста-бульдозериста после прорыва дамбы нашли живым в Красноярском крае
В пожаре погибли пять детей и двое взрослых: видео задержания подозреваемого в поджоге квартиры выложил СК
19:31 20-10-2019
В пожаре погибли пять детей и двое взрослых: видео задержания подозреваемого в поджоге квартиры выложил СК
11-летняя девочка чуть не умерла от голода в многодетной семье в Орле 1
19:16 20-10-2019
11-летняя девочка чуть не умерла от голода в многодетной семье в Орле
Пять смытых водой дамб построены незаконно на золотом прииске в поселке Щетинкино Красноярского края
19:07 20-10-2019
Пять смытых водой дамб построены незаконно на золотом прииске в поселке Щетинкино Красноярского края
Грязные руки читателя закрыли типографию "Крестьянин": очередной суд в Ростове-на-Дону 1
18:36 20-10-2019
Грязные руки читателя закрыли типографию
Бердск4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска 73
16:51 20-10-2019
4 года у руля: Задайте свой вопрос мэру Бердска
Бердск21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске 1
15:23 20-10-2019
21 октября 8 высоток, детсад и лицей №6 останутся без отопления в Бердске