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Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

17:30 21.10.2019 Фото: Pixabay
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И, конечно, это не только свадьбы 2019 года, но и любого временного периода – вплоть до 19 века!

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»
Мы объявляем новый фотомарфон «Ах, эта свадьба!»
Сюжет: Фотомарафоны
Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Моя мама» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 54 новостей

Мы объявляем новый фотомарфон «Ах, эта свадьба!». Фата не обязательна!

Мы ждем от вас фотографию с одного из самых важных событий в нашей жизни – свадьбы. И, конечно, это не только свадьбы 2019 года, но и любого временного периода – вплоть до 19 века! Кстати, это не обязательно «дорогое» бракосочетание по сводами ЗАГСА, вполне возможно, у вас есть фронтовая свадьба из далекого 1944 года? Или студенческая свадьба из 1978 года? Может, есть венчание?
Сейчас многие заказывают свадебные фотосессии – тоже присылайте!

Поделитесь своими счастливыми моментами с миром! И мир вернет вам их сторицей!
В конце декабря ноября мы опубликуем фотомарафон «Ах, эта свадьба!» в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете сделать своей половинке неожиданный и уникальный подарок.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Ах, эта свадьба!». Подпишите ваши имена и по желанию – фамилию. Будет чудесно, если напишите дату снимка/свадьбы.
Кроме газеты мы разместим альбом «Ах, эта свадьба!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 10 декабря 2019 года. Ждем!

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

Семья Антоновых. Изумрудная свадьба!

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

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Семья Рудис. Деревянная свадьба. 19.01.2012 год.

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

30.08.2019 Юлия и Гейдар Агаевы

Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

Алексей и Анна Литвиновы 07.08.2015

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