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Первая вице-мисс ЗОЖ-2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!

12:45 21.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, предоставлено Викторией Селенковой
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11-классница Виктория Селенкова планирует стать продюсером и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, ученики — тоже люди. Учителя выносят вердикт: «Ты глупый, ты ничего не можешь, тебе — двойка».

Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!

По мнению Виктории Селенковой, здоровый образ жизни — это, в первую очередь, гармония с собой
Сюжет: Выпускник-2020
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!

Первая вице-мисс ЗОЖ-2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!

На областной конкурс Викторию Селенкову пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».
Региональный конкурс проходил в конце сентября на территории гостиницы «Приморье», расположенной на живописном берегу Обского моря. Девушка посещала мастер-классы, участвовала в фотосессиях, встречалась с победительницами конкурсов красоты. Будущая выпускница школы №1 Бердска завоевала титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» Новосибирской области.

У любой девушки есть изюминка, которая делает ее особенной

— Здоровый образ жизни — это, в первую очередь, гармония с собой. Не обязательно правильно питаться: в 9 утра у тебя курица, днем — суп. Я могу есть все что угодно, но главное — находиться в гармонии с собой, любить свое дело, тогда у тебя будет больше сил, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория.

Жительница Бердска считает себя красивой. По ее мнению, у любой девушки есть изюминка, которая делает ее особенной. Девушка занималась художественной гимнастикой, театром.
— Я занимаюсь спортом. С еще во мне выработалась привычка, что я не ем все подряд. Но я и не разделяю стереотип, что здоровый образ жизни — просто еда. Да, мой режим питания более сбалансированный. Но если захочу съесть шоколадку, я ее днем съем. Мне никто не запретит. От этого я буду чувствовать себя намного лучше, потому что я удовлетворила свое желание. У меня появится больше сил и энергии, чтобы провести вторую половину дня более активно. Или я буду думать, постоянно думать, что я не съела эту вожделенную шоколадку! — призналась школьница.

Для нормального существования в Бердске нужно около 100 тысяч рублей

Девушка не представляет своей жизни без фруктов. В числе любимых – манго и ананасы. Из мяса предпочитает курицу.
Бердчанка занималась в детском театре «Балаганчик» в «Берегине» и у нее была мечта поступить в московский театральный институт и стать артисткой. Но по мере взросления ее посетили более реалистичные мысли.

— Даже не каждый знаменитый артист с первого раза поступали в театральный. Я хочу ставить и продюссировать праздники, концерты. Я планирую получить базовое образование в Новосибирске и, став профессионалом, покорять Москву. Там больше возможностей и зарплаты выше, чем у нас в городе, — поделилась Виктория.

Столица для бердчанки — идеальное место для развития. Если не получится в одной, она попробует себя в другой области. По мнению выпускницы для того, чтобы прожить в Бердске, нужно около 100 тысяч рублей. В больших городах эта сумма значительно выше.

Идеал -человек, который уважает противоположный пол

В свободное время выпускница занимается вокалом и танцами.
— Чтобы ученики с удовольствием ходили в школу нужно изменить отношение к учащимся. Ученики — это тоже люди. У нас может что-то не получатся, что-то мы можем не успевать. А учителя сразу выносят вердикт: «Ты глупый, ты ничего не можешь, тебе — двойка». Я бы хотела, чтобы взрослые прислушивались к детям. У нас такие же эмоции, чувства, переживания,- подчеркивает учащаяся школы №1.

По мнению ученицы, в школе очень не хватает такого предмета, как психология. Эта наука позволила бы детям научиться находить контакт с одноклассниками и учителями.
— В школах Бердска не достает творческой направленности. Наши школы больше рассчитаны на «научных» людей, но есть же ученики с творческими наклонностями, которые тоже хотят развиваться.
Мужской идеал Виктории Селенковой — человек, который уважает противоположный пол, ценит женщину, как человека и несет ответственность за жену.

Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!
Первая вице мисс ЗОЖ 2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!

Автор видео Елена Белоусова

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Первая вице-мисс ЗОЖ-2019 из Бердска: Если я захочу съесть шоколадку, мне этого никто не запретит!