Проверять телефонные номера клиентов обяжут банки в России

Нововведение позволит избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также не даст украсть деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии. Расходы на эту процедуру также лягут на кредитные организации.

Банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Кабмин предлагает сделать обязательной для банков идентификацию абонентов по номеру телефона. Расходы на эту процедуру также лягут на кредитные организации. Они приступят к верификации после появления специальной системы проверки паспортных данных. Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий законопроект рассмотрят во втором чтении в ноябре. В первой версии документа предполагалось, что за создание системы заплатят операторы. Нововведение позволит избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов, а также не даст украсть деньги с помощью отдельных видов социальной инженерии.

Обязанность, а не право

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство. Идентификация будет проводиться с использованием единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). Ранее такую опцию планировалось ввести по желанию кредитных организаций. За создание системы заплатят банки, а не операторы связи, как предполагалось прежде. Соответствующие предложения кабмина поступили в комитет по финрынку, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков.

— Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом. Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему, — сказал «Известиям» Анатолий Аксаков.

По его словам, одно из предложений касается того, чтобы ЕИС не собирала у себя общую базу данных номеров телефонов, а стала связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи. Также система будет знать, кому из сотовых провайдеров перенаправить запрос, если гражданин сменил оператора.

Банки неоднозначно относятся к инициативе. Идея правильная, но ее успех будет зависеть от актуальности и корректности персональных данных, которые хранятся у операторов, считает член правления Почта Банка Павел Тулубьев. По его словам, большая часть абонентской базы провайдеров не имеет обновленных паспортных сведений граждан, зачастую встречаются несовпадения информации о фактическом пользователе SIM-карты и владельце номера.

Всё равно против

Внедрение системы повлечет дополнительные расходы, но качество данных о клиентах при этом улучшится, а значит потенциально снизятся риски невозврата кредитов и мошенничества, считает директор департамента розничных продуктов СМП Банка Алёна Тузова. Использование ЕИС будет сопровождаться появлением проблем у добропорядочных граждан, утверждает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Например, когда номер, оформленный на одного члена семьи, используется другим.

Операторы сотовой связи выступают против создания ЕИС даже за счет банков, об этом рассказали «Известиям» в «Билайн» и Tele2. «Мегафон» поддерживает цель законопроекта — борьбу с мошенничеством, однако предложенные механизмы не решают задачу напрямую, сообщили в его пресс-службе. Расходы на реализацию требований закона могут составить десятки миллионов рублей, оценили в МТС.

В ЦБ и Минкомсвязи не ответили на вопросы «Известий» о предложении правительства сделать проверку обязательной для банков. В ФГУП ЦНИИС, которое станет оператором ЕИС, «Известиям» сообщили, что паспортные данные россиян от банков будут поступать им в зашифрованном виде. Ответ организации на запрос будет односложным — «да» (ФИО, серия и номер удостоверения личности соответствуют тем, на который оформлен номер телефона) или «нет» (не соответствует). Если кредитная организация отправит в ЦНИИС не те паспортные данные, то корректные оператор ЕИС ей давать не будет.

Источник: Известия