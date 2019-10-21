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Вандалы автомобилем вырвали из бетона щит об охраняемом памятнике природы в лесу Бердска

11:15 21.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Случаи вандализма в лесу не единичны: недавно в лесу в районе санатория «Сибиряк» переломали все деревянные перекрытия, преграждающие проезд автомобилям.

Вандалы автомобилем вырвали из бетона щит об охраняемом памятнике природы в лесу Бердска
Баннер бросили прямо на дороге, но бердчане подняли его и прислонили к деревьям

Вырванный баннер на тропе здоровья в Микрорайоне в районе ул. Боровой обнаружили жители Бердска 20 октября. Надпись гласит: «Памятник природы регионального значения «Бердская лесная дача» Новосибирской области». Представлены общие сведения: площадь 141, 8 га. Предупреждение: на территории запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Не разрешается проезд на автомобиле, выгул собак и так далее. На баннере изображена и карта Бердской лесной дачи.

— Баннер валялся прямо на дороге. Нужно было приложить немало сил, чтобы повалить его. Основание было залито в бетон, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Александра.

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, им уже не в первый раз приходится сталкиваться со случаями вандализма и исправлять их.

— В сторону «Сибиряка» мы установили деревянные перекрытия, чтобы машины не ездили, так уже переломали все. Для некоторых бердчан это нормальное явление. Непонятно, почему такое отношение, — возмущалась Светлана Шерстобитова.

Специалисты управления природными ресурсами 21 октября выедут на место, чтобы оценить ситуацию для ее исправления.

Вандалы автомобилем вырвали из бетона щит об охраняемом памятнике природы в лесу Бердска
Вандалы автомобилем вырвали из бетона щит об охраняемом памятнике природы в лесу Бердска

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От редакции

Вы часто гуляете в лесу?

Аноним, 21 октября 2019 11:51
А когда в этом году каждый день сосны пилили, и лес уже облысел так что и представить невозможно было когда-то, это не акт вандализма, это наверно "санитарная вырубка", баннер она увидела
Аноним, 21 октября 2019 12:18
Очевидно, что ночами там пакостят.
А значит варианта 2: либо Путин, либо Трамп.
Люди то у нас хороши и добрые - не станут гадить там, где живут ведь!

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